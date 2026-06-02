內塔尼亞胡：以軍繼續打擊黎巴嫩南部　未排除貝魯特成為還擊目標

針對美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）6月1日表示，已斡旋以色列與黎巴嫩真主黨（Hezbollah）停火，以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）於稍後時間回應稱，當日曾與特朗普通電話，向對方表明若真主黨不停止攻擊以色列的城市及人民，以軍將對真主黨在貝魯特的相關目標實施打擊。他又強調，以方立場不變，以色列國防軍（IDF）將繼續按照計劃，在黎巴嫩南部開展行動。



檔案照片：美國 2026年3月31日，特朗普在華盛頓特區白宮橢圓形辦公室舉行的關於郵寄選票的行政命令簽署儀式上發表講話。（Reuters）

美媒：黎巴嫩稱真主黨已準備全面停火

在內塔尼亞胡發表上述言論前，特朗普於社交平台發文稱，已分別與內塔尼亞胡及真主黨對話，以色列將不會攻擊貝魯特，且真主黨同意停施襲。他提到，「如果真主黨不再向以色列開火，以色列也不會發動攻擊」。

內塔尼亞胡的最新言論，被媒體認為與特朗普的宣示有出入。不過，黎巴嫩駐美大使館隨後也宣布，真主黨與以色列達成局部停火協議，協議要求以色列停止打擊貝魯特及真主黨控制的貝魯特近郊，真主黨則將停止對以色列的攻擊。

另外，美國Axios同日報道，黎巴嫩議會議長貝里（Nabih Berri）的高級顧問哈姆丹（Ali Hamdan）表示，已代表貝里於5月31日告知美方，黎巴嫩真主黨已準備好與以色列立即全面停火。

哈姆丹稱，貝里能夠與真主黨領導人卡西姆（Naeem Qassem）互通信息，黎巴嫩確信真主黨會遵守全面停火協議，也準備好為此提供擔保。

2026年5月31日，黎巴嫩南部繼續遭以色列空襲後，竄起滾滾濃煙。 （Reuters）

哈姆丹又透露，特朗普政府日前提出一項局部停火方案，內容包含真主黨停止襲擊以色列北部、以色列不轟炸貝魯特，以及隨後將停火範圍逐步擴大至其他地區。

不過，Axios援引知情人士稱，美國官員已告知貝里，他們認為內塔尼亞胡不會同意這一方案。一名以色列官員證實，真主黨確實表達了全面停火意願，且未要求以色列立即撤軍。