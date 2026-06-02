內塔尼亞胡：以軍繼續打擊黎巴嫩南部 未排除貝魯特成為還擊目標
撰文：蕭通
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針對美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）6月1日表示，已斡旋以色列與黎巴嫩真主黨（Hezbollah）停火，以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）於稍後時間回應稱，當日曾與特朗普通電話，向對方表明若真主黨不停止攻擊以色列的城市及人民，以軍將對真主黨在貝魯特的相關目標實施打擊。他又強調，以方立場不變，以色列國防軍（IDF）將繼續按照計劃，在黎巴嫩南部開展行動。
美媒：黎巴嫩稱真主黨已準備全面停火
在內塔尼亞胡發表上述言論前，特朗普於社交平台發文稱，已分別與內塔尼亞胡及真主黨對話，以色列將不會攻擊貝魯特，且真主黨同意停施襲。他提到，「如果真主黨不再向以色列開火，以色列也不會發動攻擊」。
內塔尼亞胡的最新言論，被媒體認為與特朗普的宣示有出入。不過，黎巴嫩駐美大使館隨後也宣布，真主黨與以色列達成局部停火協議，協議要求以色列停止打擊貝魯特及真主黨控制的貝魯特近郊，真主黨則將停止對以色列的攻擊。
另外，美國Axios同日報道，黎巴嫩議會議長貝里（Nabih Berri）的高級顧問哈姆丹（Ali Hamdan）表示，已代表貝里於5月31日告知美方，黎巴嫩真主黨已準備好與以色列立即全面停火。
哈姆丹稱，貝里能夠與真主黨領導人卡西姆（Naeem Qassem）互通信息，黎巴嫩確信真主黨會遵守全面停火協議，也準備好為此提供擔保。
哈姆丹又透露，特朗普政府日前提出一項局部停火方案，內容包含真主黨停止襲擊以色列北部、以色列不轟炸貝魯特，以及隨後將停火範圍逐步擴大至其他地區。
不過，Axios援引知情人士稱，美國官員已告知貝里，他們認為內塔尼亞胡不會同意這一方案。一名以色列官員證實，真主黨確實表達了全面停火意願，且未要求以色列立即撤軍。
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