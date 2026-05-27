王毅主持安理會高級別會議　提出五點重振　冀激活壯大聯合國

經中國作為聯合國安理會本月輪值主席倡議，安理會圍繞「維護聯合國憲章宗旨和原則，加強以聯合國為核心的國際體系」舉行高級別會議。中國外長王毅5月26日（周二）主持會議，聯合國秘書長古特雷斯（Antonio Guterres）作形勢通報，100多國代表包括20多國外長和高級別代表專程出席。



王毅在講話中表示，當前國際形勢正經歷二戰以來最複雜深刻變化。人類文明航船駛入危險水域，世界和平發展事業處於十字路口。眼下的挑戰，考驗國際社會守護和平的信念，秉持公道的決心，革故鼎新的勇氣。我們要團結起來，行動起來，維護聯合國，激活聯合國，壯大聯合國。

2026年5月26日，中國外長王毅（右）與聯合國秘書長古特雷斯（Antonio Guterres，左）在美國紐約聯合國總部出席安理會會議。（Reuters）

一是重振聯合國憲章，彰顯更強引領力。二是重振安理會權威，展現更強行動力。三是重振國際發展合作，匯聚更強動員力。四是重振全球治理平台，塑造更強執行力。五是重振聯合國系統效能，培育更強生命力。

王毅強調，今年是新中國恢復聯合國合法席位55周年。55年來，中國作為安理會常任理事國，積極參與推動了聯合國事業。站在新的歷史起點，中國將繼續擔大義、行大道，同各國在多邊主義旗幟下實現更大團結，推動建設更加公正合理的全球治理體系，共同朝着構建人類命運共同體的目標邁步前進。