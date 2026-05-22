王毅將赴紐約主持聯合國安理會高級別會議　5月28日起訪加拿大

中國外交部5月22日宣布，中國外交部長王毅將赴紐約主持5月26日舉辦的安理會高級別會議，並將在5月28日至30日訪問加拿大。



外交部表示，中國作為聯合國安理會本月輪值主席國，將於5月26日舉辦安理會高級別會議，主題為「維護聯合國憲章宗旨和原則，加強以聯合國為核心的國際體系」。中共中央政治局委員、外交部長王毅將赴紐約主持會議。在紐約期間，王毅外長還將出席將於5月28日舉行的「全球治理之友小組」會議，並同聯合國秘書長及有關國家外長等舉行會見。

外交部還宣布，應加拿大外長阿南德（Anita Anand）邀請，王毅外長將於5月28日至30日訪問加拿大。

2026年1月15日，中共中央政治局委員、外交部長王毅在北京會見加拿大外長阿南德（Anita Anand）。（中國外交部）

中國外交部發言人郭嘉昆指，當前中加關係實現轉圜並持續向好發展，雙方正推動構建新型戰略夥伴關係。

中國外長時隔十年再次應邀訪加

郭嘉昆表示，王毅外長此訪將是中國外長時隔十年再次應邀訪加，對鞏固中加關係轉圜向好勢頭具有重要意義。訪問期間，王毅外長將同加方就推進落實兩國領導人重要共識和卡尼總理今年1月訪華成果，推動構建真正富有成效的中加新型戰略夥伴關係，以及共同關心的國際和地區問題深入交換意見。

郭嘉昆還稱，中方期待通過此訪，同加方增進政治互信，拓展互利合作，妥善管控分歧，推動中加關係在健康、穩定、可持續的軌道上繼續向前發展，更好造福兩國人民。