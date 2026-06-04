美國官員：金錢賠償為美伊協議的「關鍵癥結所在」

美國知情官員透露，美伊談判中仍然存在的關鍵癥結之一在於金錢賠償問題。



一名熟悉談判情況的美國官員告訴美國有線電視新聞網（CNN），伊朗已向調解人表明，他們希望在雙方就初步諒解備忘錄達成一致後，立即獲得某種形式的經濟賠償，而不是拖到未來的某個日期。

但特朗普（Donald Trump）政府官員擔心，在如此早期階段解凍資金可能會減輕美國在戰爭期間對伊朗造成的經濟打擊，這可能會消除，或者至少削弱華盛頓對德黑蘭的關鍵籌碼。

這一籌碼對於美國進入第二階段談判，或者如美國國務卿魯比奧（Marco Rubio）所稱的「高度技術性會談」至關重要，因為第二階段談判將涉及伊朗核計畫的具體細節。

報道指，特朗普已向他的團隊明確表示，他希望任何協議都比2015年達成的協議更有力，並避免任何可能被解讀為「交付大量現金」的行為。特朗普曾用這句話來批評時任總統奧巴馬（Barack Obama）向伊朗提供經濟補償的決定。

2026年5月25日，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）在阿靈頓國家公墓（Arlington National Cemetery）的紀念日活動中發表講話。（Reuters）

據知情人士透露，特朗普已告知顧問，他不會簽署任何美國直接向伊朗提供資金的協議，因為他非常清楚這些協議與奧巴馬時期的協議有何相似之處。2015年的協定解凍了17億美元（約133億港元）的資金給伊朗，但與伊朗在當前談判中尋求的120億美元（約940億港元）相比，這個數字相形見絀。

鑒於伊朗不太可能同意任何不包含補償的協議，美國官員承認，這個問題不僅關乎資金運作，也關乎公共輿論。特朗普的顧問們一直在努力制定方案，讓包括卡塔爾在內的其他國家向伊朗提供資金，同時美國避免直接向伊朗政權支付款項。

據透露，另一個方案是解凍伊朗的資產，但限制其用途僅限於人道主義援助，將資金分發給經批准的供應商，用於購買藥品、食品和農產品，而不是直接交給伊朗政權。

消息人士稱，雙方還在討論設立一個伊朗投資基金，一旦達成最終協定，該基金將提供數十億美元用於伊朗的重建。美國不會投資該基金，大部分資金將來自波斯灣國家。

2026年6月3日，美國國務卿魯比奧（Marco Rubio）出席眾議院委員會的聽證會。（Reuters）

白宮堅稱，伊朗只有在放棄其高濃縮鈾庫存後才能獲得任何財政援助，並反復強調「不給鈾，不給美元」是美國劃定的紅線。

特朗普上周在內閣會議上說：「我們控制着他們聲稱屬於他們的錢。我們會繼續控制這些錢。當他們行為得體、做正確的事時，我們會把錢還給他們。但現在，我們不會這麼做。」

美國國務卿魯比奧也說，對伊朗的制裁不會立即解除。他在週三的國會聽證會上說：「與核計畫直接相關的制裁將會被討論，如果他們真的按照我們要求去做。但這將是談判的一部分，而不是一開始就討論的內容。」

本文獲《聯合早報》授權轉載

