美伊局勢｜伊朗突襲科威特機場　美國態度卻轉趨温和？

強權的棋局裏，犧牲的永遠是無辜的棋子。



一切真是觸目驚心！看影片，遭到伊朗襲擊的科威特國際機場，天棚洞開，桌椅凌亂，一片狼藉。

按照科威特的說法，雖然攔截了13枚伊朗導彈和17架無人機，但還是造成重大損失，1名印度人身亡，63人受傷，1號航站樓遭到結構性嚴重破壞。

科威特官員在科威特國際機場航站樓內檢查無人機和導彈攻擊造成的損失。（Reuters）

從導彈數量上，從襲擊後果看，這都是美伊停火以來最嚴重的衝突事件了。可憐的印度人。戰爭的賬單，總是由小人物來簽收。我看到，印度也譴責了這次襲擊。算起來，這是美以伊戰爭爆發以來，第10名在衝突中喪生的印度人。科威特很憤怒，對伊朗提出強烈抗議，並驅逐兩名伊朗外交官。

同樣憤怒的，還有阿聯酋、巴林。在這輪對抗中，阿聯酋、巴林也響起警報聲。伊朗宣稱，對巴林的美軍基地發動了襲擊；巴林聲稱，攔截了3枚伊朗導彈和眾多無人機……

為什麼局勢有點急轉而下？一個感覺，伊朗變了！

剛停火的時候，感覺伊朗總體還比較克制，配合着談判，甚至有所妥協。即便美國發動所謂「自衛」攻擊，伊朗也會還擊，但都是小規模的，避免事態擴大。

但現在，伊朗更強勢，更生猛，更不計後果。最新這一輪衝突，按照伊朗的說法，美國先對伊朗港口和一艘伊朗船隻發動襲擊，那伊朗毫不客氣，立刻發動大規模反擊。

伊朗隨著時間的推移，反擊方式變得愈發激進。（Getty Images）

伊朗外長阿拉格奇就說得很明確：「我們的武裝部隊……被允許自衛打擊。任何敵對行為，都將受到立即且果斷的回應。制裁和戰爭未能實現的目標，不會通過更多戰爭來贏得。」

伊朗議會議長卡利巴夫也公開警告：無成本威脅伊朗的時代已經結束，任何侵略都將遭到堅定、相稱且令人遺憾的回應。

什麼意思？我之前說過，美國重新定義了「自衛」和「停火」，時不時對伊朗襲擊一下，還美其名曰是「自衛」，強調自己遵守了「停火」協議。

伊朗剛開始還算克制，但隨後也清楚：對美國，光克制沒有用，必須針鋒相對，你1枚導彈襲擊我，我10枚導彈打擊你，我也是「自衛」。

美伊雙方都宣稱遵守「停火」，但大量導彈無人機發動攻擊，而且都強調自己才是「自衛」。（Getty Images）

所以，你看到了全世界最奇怪的「停火」：雙方都宣稱遵守「停火」，但大量導彈無人機發動攻擊，而且都強調自己才是「自衛」。

但您還別說，伊朗變了，雷霆之怒；美國也突然變了，客氣了許多。特朗普最新的說法，停火協議依然有效，他甚至還為伊朗做了解釋，說：

凡事皆有因，我們先狠狠地打擊了他們……他們受到輕微挑釁，他們是在回擊。

他還說：在那個地區，停火就是你以更温和的方式開火。原來他就是這樣理解停火的。聽得旁邊一群記者，都忍不住笑出了聲。

伊朗轉變態度後，美國也突然變客氣了許多。（Getty Images）

哦，特朗普還透露：理論上，美伊已非常接近簽署協議了。至於你過去幾天晚上看到的情況：跳探戈（Tango）需要兩個人嘛……

他甚至前所未有地表態：我認為人們非常尊敬最高領袖穆傑塔巴，

我希望見到他，時機成熟時我們可能會見面，這要看事態發展。

你聽出弦外之音了嗎？最直觀的感覺，真是你軟他就硬，你硬他就軟。尤其跳探戈那個比喻，唉，真有點「打是親、罵是愛，又親又愛拿腳踹」。最後怎麼看？完全我個人看法，還是粗淺三點吧。

第一，伊朗正在變招。前面說了，變得更強勢，更生猛，更不計後果。

伊朗的反擊變得越來越不計後果。（Getty Images）

因為從伊朗的視角看，克制和理性，根本不解決問題，反而將自己逼入了死衚衕，但絕地反擊，天地為之一寬。

可以說，伊朗目前有三恨。

一恨，美以根本不遵守停火協議，以色列仍在黎巴嫩大開殺戒；

二恨，美國完全沒契約精神，前方都談妥了但特朗普馬上又加條件；

三恨，美國還總喜歡挑釁撈上一把，以「自衛」為名對伊朗發動攻擊。



那來而不往非禮也，既然以色列不收手，那我就不談了；美國敢襲擊一次，伊朗就猛烈還擊一次；伊朗活不了，海灣國家都別想活好。

美國敢襲擊一次，伊朗就猛烈還擊一次。（Getty Images）

這個世界，看誰狠過誰，卑鄙是卑鄙者的通行證，高尚是高尚者的墓誌銘。

第二，美國又TACO了。

這不是我說的，這是很多觀察人士共同的感覺。

所以，我們都看到，特朗普言辭中微妙的變化，開始大談美伊談判在進行中，可能很快就有結果；破天荒肯定穆傑塔巴，說自己願意和他見面；還為伊朗「辯護」，認為對方報復可以理解。

美國的突然變化，估計海灣國家都看得目瞪口呆。人情似紙張張薄，世事如棋局局新。美伊你們摩擦摩擦，我們卻成了耗材。真是你傷害了我，卻一笑而過。

美國的突然變化，估計海灣國家都看得目瞪口呆。（Getty Images）

從另一個角度看，美國也真是有點絕：明明已經停火了，卻總想着打上一炮，多賺點便宜，還賭伊朗逆來順受不敢還手；哪知道，伊朗真不是好欺負，我不吃這一套，一頓猛烈輸出，把美國估計都打懵了。真是惡人自有惡人磨。

第三，和平在哪裏？

和平，依然路茫茫。按照目前形勢，如果繼續僵持下去，如果以色列繼續在黎巴嫩不歇手，不排除伊朗導彈真砸向以色列，那戰火又將大面積重燃。

畢竟，真主黨當初參戰，完全是為伊朗兩肋插刀，哪知道伊朗停火了，以色列繼續打，你讓伊朗情何以堪？

更要看到，美伊談判拖拖拉拉，特朗普不斷提高要價，也讓伊朗逐漸失去耐心，抓住由頭，猛烈發泄，也是向美國施壓：我不是好惹的。

大不了，再大戰一場。對伊朗來說，國家會被打爛，但對美國來說，那肯定是泥潭，更是一場噩夢。

這也是極限博弈的手腕吧。現在最悲催的，就是科威特了，科威特又遭受池魚之殃，損失慘重；更倒霉的是印度，美國人沒什麼事，但可憐的印度人，又倒在了血泊中……

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【本文轉載自微信公眾號「牛彈琴」。】

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