美伊局勢｜伊朗突襲科威特機場 美國態度卻轉趨温和？
強權的棋局裏，犧牲的永遠是無辜的棋子。
一切真是觸目驚心！看影片，遭到伊朗襲擊的科威特國際機場，天棚洞開，桌椅凌亂，一片狼藉。
按照科威特的說法，雖然攔截了13枚伊朗導彈和17架無人機，但還是造成重大損失，1名印度人身亡，63人受傷，1號航站樓遭到結構性嚴重破壞。
從導彈數量上，從襲擊後果看，這都是美伊停火以來最嚴重的衝突事件了。可憐的印度人。戰爭的賬單，總是由小人物來簽收。我看到，印度也譴責了這次襲擊。算起來，這是美以伊戰爭爆發以來，第10名在衝突中喪生的印度人。科威特很憤怒，對伊朗提出強烈抗議，並驅逐兩名伊朗外交官。
同樣憤怒的，還有阿聯酋、巴林。在這輪對抗中，阿聯酋、巴林也響起警報聲。伊朗宣稱，對巴林的美軍基地發動了襲擊；巴林聲稱，攔截了3枚伊朗導彈和眾多無人機……
為什麼局勢有點急轉而下？一個感覺，伊朗變了！
剛停火的時候，感覺伊朗總體還比較克制，配合着談判，甚至有所妥協。即便美國發動所謂「自衛」攻擊，伊朗也會還擊，但都是小規模的，避免事態擴大。
但現在，伊朗更強勢，更生猛，更不計後果。最新這一輪衝突，按照伊朗的說法，美國先對伊朗港口和一艘伊朗船隻發動襲擊，那伊朗毫不客氣，立刻發動大規模反擊。
伊朗外長阿拉格奇就說得很明確：「我們的武裝部隊……被允許自衛打擊。任何敵對行為，都將受到立即且果斷的回應。制裁和戰爭未能實現的目標，不會通過更多戰爭來贏得。」
伊朗議會議長卡利巴夫也公開警告：無成本威脅伊朗的時代已經結束，任何侵略都將遭到堅定、相稱且令人遺憾的回應。
什麼意思？我之前說過，美國重新定義了「自衛」和「停火」，時不時對伊朗襲擊一下，還美其名曰是「自衛」，強調自己遵守了「停火」協議。
伊朗剛開始還算克制，但隨後也清楚：對美國，光克制沒有用，必須針鋒相對，你1枚導彈襲擊我，我10枚導彈打擊你，我也是「自衛」。
所以，你看到了全世界最奇怪的「停火」：雙方都宣稱遵守「停火」，但大量導彈無人機發動攻擊，而且都強調自己才是「自衛」。
但您還別說，伊朗變了，雷霆之怒；美國也突然變了，客氣了許多。特朗普最新的說法，停火協議依然有效，他甚至還為伊朗做了解釋，說：
凡事皆有因，我們先狠狠地打擊了他們……他們受到輕微挑釁，他們是在回擊。
他還說：在那個地區，停火就是你以更温和的方式開火。原來他就是這樣理解停火的。聽得旁邊一群記者，都忍不住笑出了聲。
哦，特朗普還透露：理論上，美伊已非常接近簽署協議了。至於你過去幾天晚上看到的情況：跳探戈（Tango）需要兩個人嘛……
他甚至前所未有地表態：我認為人們非常尊敬最高領袖穆傑塔巴，
我希望見到他，時機成熟時我們可能會見面，這要看事態發展。
你聽出弦外之音了嗎？最直觀的感覺，真是你軟他就硬，你硬他就軟。尤其跳探戈那個比喻，唉，真有點「打是親、罵是愛，又親又愛拿腳踹」。最後怎麼看？完全我個人看法，還是粗淺三點吧。
第一，伊朗正在變招。前面說了，變得更強勢，更生猛，更不計後果。
因為從伊朗的視角看，克制和理性，根本不解決問題，反而將自己逼入了死衚衕，但絕地反擊，天地為之一寬。
可以說，伊朗目前有三恨。
一恨，美以根本不遵守停火協議，以色列仍在黎巴嫩大開殺戒；
二恨，美國完全沒契約精神，前方都談妥了但特朗普馬上又加條件；
三恨，美國還總喜歡挑釁撈上一把，以「自衛」為名對伊朗發動攻擊。
那來而不往非禮也，既然以色列不收手，那我就不談了；美國敢襲擊一次，伊朗就猛烈還擊一次；伊朗活不了，海灣國家都別想活好。
這個世界，看誰狠過誰，卑鄙是卑鄙者的通行證，高尚是高尚者的墓誌銘。
第二，美國又TACO了。
這不是我說的，這是很多觀察人士共同的感覺。
所以，我們都看到，特朗普言辭中微妙的變化，開始大談美伊談判在進行中，可能很快就有結果；破天荒肯定穆傑塔巴，說自己願意和他見面；還為伊朗「辯護」，認為對方報復可以理解。
美國的突然變化，估計海灣國家都看得目瞪口呆。人情似紙張張薄，世事如棋局局新。美伊你們摩擦摩擦，我們卻成了耗材。真是你傷害了我，卻一笑而過。
從另一個角度看，美國也真是有點絕：明明已經停火了，卻總想着打上一炮，多賺點便宜，還賭伊朗逆來順受不敢還手；哪知道，伊朗真不是好欺負，我不吃這一套，一頓猛烈輸出，把美國估計都打懵了。真是惡人自有惡人磨。
第三，和平在哪裏？
和平，依然路茫茫。按照目前形勢，如果繼續僵持下去，如果以色列繼續在黎巴嫩不歇手，不排除伊朗導彈真砸向以色列，那戰火又將大面積重燃。
畢竟，真主黨當初參戰，完全是為伊朗兩肋插刀，哪知道伊朗停火了，以色列繼續打，你讓伊朗情何以堪？
更要看到，美伊談判拖拖拉拉，特朗普不斷提高要價，也讓伊朗逐漸失去耐心，抓住由頭，猛烈發泄，也是向美國施壓：我不是好惹的。
大不了，再大戰一場。對伊朗來說，國家會被打爛，但對美國來說，那肯定是泥潭，更是一場噩夢。
這也是極限博弈的手腕吧。現在最悲催的，就是科威特了，科威特又遭受池魚之殃，損失慘重；更倒霉的是印度，美國人沒什麼事，但可憐的印度人，又倒在了血泊中……
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【本文轉載自微信公眾號「牛彈琴」。】
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