美伊和談陷泥沼：以色列無情拆台拒停火　特朗普爆粗痛罵有用嗎？

過去幾周，筆者對美伊局勢的推演有兩個主要的「分析框架」。



一是美伊雙方存在交集：美國接受伊朗對海峽的事實掌控，而作為回報，伊朗恢復航運通行，前期低調處理，暫不收費；而伊朗如果拿到對海峽管控權的某種確認，就要在核問題上退讓。為了讓特朗普面子過得去，伊朗人可能要在形式上接受一個比奧巴馬核協議更嚴苛的方案。此外，在海峽和核問題以外，美伊可以談更多的「創新」合作，甚至不排除由特朗普家族或相關利益群體進入伊朗投資房地產。

美國接受伊朗對海峽的事實掌控，而作為回報，伊朗恢復航運通行。（Getty Images）

這個方案，本質是「海峽換核武方案」。這個方案有三大障礙，所謂「三座大山」，一是特朗普的面子，二是波斯人的固執，三是以色列人的破壞。

特朗普的面子，在於他希望勝利，很難面對國內一邊倒的批評聲音——包括共和黨建制派和MAGA基本盤對他的批評。他也很難接受一個在綜合安排上明顯不如奧巴馬的方案。從這個角度說，只要反對者對他的和平協議發起攻擊，特朗普就有可能退縮。

特朗普的面子，在於他希望勝利，很難面對國內一邊倒的批評聲音。（Getty Images）

波斯人的固執，在於這個文明古國的國民有極強烈的大國自豪感，底線思維驅動、原則和意識形態導向，希望在戰後實現民族崛起。他們認為特朗普軟弱，會退縮，同時狡猾、不可信任。波斯人不會再輕易相信美國，不會再輕易妥協，放棄可能到手的利益。也由於波斯人的固執，談判推進難度很大。

以色列人的破壞，在於他們努力了四十年，透支了在美國所有的政治資源，終於說動特朗普對伊朗發動戰爭——以色列人知道，這可能是他們歷史上最後一次機會。既然讓特朗普上了船，就不能讓他輕易下船。而美伊此時如果達成和平協議，美國從中東抽身，伊朗通過掌控海峽實現經濟鬆綁，一舉成為區域霸主，則以色列苦心經營數十年的戰略就將徹底破產。為此，以色列人會使出全身解數，破壞任何一切的和平談判。

以色列人會使出全身解數，破壞任何一切的和平談判。（Getty Images）

5月下旬以來，美伊衝突確實看到了隧道盡頭的曙光。雙方相向而行，在海峽和核問題上達成了一些共識，同意先停火（60天），在後期（「第二階段」）敲定更多細節。經濟方面，兩方曾探討解凍數百億美元的伊朗資產，並設立高達3,000億美元的國際投資基金。市場對此反應積極，人們認為海峽即將開放，能源危機即將解決，和平終於要到來。

5月23日，特朗普曾在Truth Social上高興地宣佈協議「基本談妥」。但在上周，美伊停戰框架協議更多內容浮出水面以後，特朗普遭到了國內朝野的口誅筆伐。他不得不退縮，修改口徑，聲稱自己不着急談成協議。到5月30日，特朗普背向而行，對框架協議進行了較大調整後返還伊朗。經調整後的協議，又變成了波斯人不能接受的「投降協議」。來回拉抽屜，是談判裏的大忌，因為它只會破壞來之不易的信任。

隨後，伊朗宣佈因以色列在黎巴嫩開展軍事行動破壞停火協議為由，暫停談判。特朗普不得不做出新一輪的拯救談判的動作，以安撫市場。

這一切，都脱不開三個因素。特朗普的面子，波斯人的固執，以色列人的破壞。讓我們看看，過去兩周，以色列人都搞了什麼破壞。

1. 以色列人的破壞

在黎巴嫩戰線挑事

伊朗的停火協議裏，有一個剛性條件，即停火不只是美以伊三方停火，而必須是「全線停火」，包括以色列暫停對所有鄰國／代理人的攻擊。對美國人來說，這一條尤其困難，因為這意味着要約束以色列在美伊戰場之外的所有軍事行動，而以色列總以「自衛」為由，強調自己獨立行動的權利。但在這個問題上，波斯人極其堅持，不做任何退讓。這就使得美伊之外的第三方戰場成為以色列破壞談判的最佳切入口。

2026年5月下旬以來，以色列國防軍在黎巴嫩境內大幅升級軍事行動。（Getty Images）

2026年5月下旬以來，以色列國防軍在黎巴嫩境內大幅升級軍事行動，打擊伊朗支持的真主黨軍事基礎設施、指揮系統和武器儲存設施。就在上周談判最關鍵的時期，以色列擴大地面滲透和空中打擊，把部隊推進到了Litani河以北，佔領了標誌性要地Beaufort城堡，並在南黎巴嫩打擊了數百個目標。

以色列還多次威脅並實際空襲了貝魯特南郊Dahiyeh的真主黨據點，還表示要派部隊進入貝魯特。內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）反覆表示行動要「按計劃深化」。這些，都是對特朗普早前指示以色列停止黎巴嫩行動的公然踐踏。

此時，正是談判的關鍵時期。以色列的目的很明確：製造事端、破壞談判。這一招也很狠，因為美國不會主動干預，皮球直接踢給了伊朗：如果伊朗不行動，那麼以色列等於永久破壞了伊朗的停火前提，發動軍事行動不再受限；如果伊朗採取行動，又正中以色列下懷：停火談判遭到破壞。以色列人當然相信，波斯人足夠固執。

加沙的連環斬首行動

以色列似乎生怕在黎巴嫩一個地方挑事還不夠，儘可能擴大攻擊對象。在5月中下旬，以色列在加沙實施了「連環斬首」。5月15日，以軍精準空襲加沙城，擊斃了哈馬斯軍事翼最高指揮官Izz al-Din al-Haddad；11天後，以軍再次出手，將繼任者Mohammed Odeh及其家人（妻子和兩名子女）一同刺殺。

刺殺（包含針對平民的無差別刺殺）似乎已成為以色列的「國粹」。而在停火期對哈馬斯高層連續暗殺，目的就是對伊朗的地區威信進行公開羞辱，盡一切可能破壞和談的氛圍與基礎。

在5月中下旬，以色列在加沙實施了「連環斬首」。（Getty Images）

幹愛幹的事：積極參與美軍對伊朗的軍事行動

以色列更積極參與了2026年5月下旬美軍對伊朗的有限軍事行動，直接協同實施轟炸與攻擊。也是在談判的關鍵時刻，5月26日前後，美軍對伊朗南部海灣沿岸的導彈發射點、海軍資產和無人機設施發動針對性打擊。

這是一個有限軍事行動，美軍希望防止伊朗利用停火期間加強對海峽的武裝管控（如佈設水雷）。這樣的活動，當然有以色列的深度參與：以色列國防軍和摩薩德提供了伊朗地下導彈基地、沿海設施和海軍目標的精準定位數據，輔助美軍實施轟炸；以色列也直接參與了對伊朗軍事設施的聯合打擊行動。內塔尼亞胡政府公開支持並推動相關行動。幾個月以來，以色列也一直在敦促美國：要對伊朗「保持壓力」，繼續打擊削弱伊朗導彈和海軍能力，防止其在談判中重建實力。

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這些行動，被伊朗視為違反停火協議、故意破壞和平談判的直接證據。

對美國的政治遊說

過去幾周，以色列開動了所有的遊說機器，進行系統性、多渠道的遊說與宣傳，試圖影響特朗普政府對伊朗的政策，核心目標是阻止或拖延美伊達成全面和解協議，並推動美國恢復或擴大軍事行動。

媒體報道，以色列官員私下敦促美國放棄談判、反對任何「全線停火」要求、建議刺殺伊朗主要談判代表如議長加利巴夫，提議對伊朗石油基礎設施發動新一輪打擊以削弱政權，甚至繼續推動政權更迭。他們繼續在私下游說強化談判門檻，強調任何協議都必須徹底拆除伊朗核設施、移除所有高濃縮鈾、終止鈾濃縮能力，否則伊朗將對以色列和美國構成生存威脅。

過去幾周，以色列開動了所有的遊說機器，試圖影響特朗普政府對伊朗的政策。（Getty Images）

代表以色列的立場和主張，大多「隱晦地」通過美國政客、智庫和媒體聲音發表出來，成為美國公共輿論的一部分。政客拿了AIPAC等親以色列遊說團體的資金；智庫和媒體，要麼為復國主義猶太人控股，接受其資金，要麼主要的編輯、記者、專欄作家為同情以色列/復國主義的猶太人。他們對特朗普、白宮、行政部門、國會進行輿論施壓，要求美國維持對伊朗的強硬立場，絕對不能按照目前的談判框架推進。

對於伊朗來說，他們從來不會認為美國輿論上的批評聲音代表美國朝野的觀點，而認為這就是「復國主義政權」和「愛潑斯坦聯盟」幕後策劃的「傑作」。他們也認為，特朗普最終會屈從於這些國內批評——無論是因為利益，還是因為面子，還是受到威脅。這也是伊朗從根本上不相信特朗普及美國政府的原因。

2. 波斯人的策略：把矛頭對準以色列

以色列四處點火，意圖破壞，大搞陽謀。那波斯人能忍嗎？是不是可以先把議題侷限在美國和伊朗之間，對黎巴嫩問題則「睜一眼閉一眼」，假裝看不見？

答案是：不能！幾位官員強硬表態：

議長加利巴夫貼文。（X@mb_ghalibaf）

議長加利巴夫發帖說：

在同我的兄長納比・貝里議長交談時，我明確表態：倘若以色列持續對黎巴嫩實施侵略，我們不僅會中止談判進程，還將與敵人展開直接對抗。

抵抗萬歲！捍衛國土萬歲！黎伊兩國人民的兄弟情誼萬歲！



外長阿拉格齊貼文。（X@araghchi）

外長阿拉格齊：

緊急通告：

伊美停火協定適用於全線所有戰區，黎巴嫩戰場自然包含在內。

任何一處戰線破壞停火，即視作全線停火遭到違背。如若出現違約行徑，相關後果由美國與以色列全權承擔。



周一，伊朗因以色列在黎巴嫩的持續軍事進攻，宣佈暫停與美國的停戰談判。伊朗方面稱，以色列的行動嚴重違反了4月初美伊停火協議中「全線停火」的先決條件，伊朗談判團隊將停止通過調解人交換訊息和文件，直到以色列完全停止攻擊並撤軍。伊朗同時威脅全面封閉霍爾木茲海峽，並「激活」其他戰線（包括胡塞武裝控制的曼德海峽）。

談判雖然在關鍵問題上出現裂痕，但畢竟還在繼續，而臨近周一，特朗普習慣釋放利好消息以安撫市場。結果，伊朗選擇在美股周一開市後發布相關聲明，以最大化對市場的衝擊，推動油價上漲和股債波動。鬥爭，既在戰場，也在輿論場，更在資本市場。

臨近周一，特朗普習慣釋放利好消息以安撫市場。（Getty Images）

對於伊朗來說，以色列踐踏停火協議既是一個原則性問題，也是一個策略問題。他們知道以色列在背後搞破壞，而此時中止談判，相當於正中以色列下懷。但這就是伊朗計劃的一部分：他們認為以色列不在談判桌上，只能通過美國背對背影響以色列。此時，以以色列為由，暫緩談判，攪動市場，可以起到挑撥離間的效果——激怒特朗普，讓特朗普對以色列進行施壓、管控。

波斯人知道，只有讓特朗普管住內塔尼亞胡，停戰才有可能推進。如果今天時機不成熟，那就繼續等待。波斯人相信，特朗普耗不起，時間站在他們的一邊。

3. 特朗普的憤怒：臭罵內塔尼亞胡

伊朗的策略有效：特朗普歇斯底里了。我已經再三囑咐你不要打擊黎巴嫩，並且已經公開對你提出要求。現在的美伊談判是對我來說最重要的事情，但你居然在背後給我捅刀！

惱羞成怒的特朗普在電話裏對內塔尼亞胡進行了臭罵。（Getty Images）

周一的白宮橢圓形辦公室裏於是爆發了一次激烈的電話交談。根據美方知情官員向媒體（Axios）披露的細節，惱羞成怒的特朗普在電話裏對內塔尼亞胡進行了臭罵：

「What the f**k are you doing?!」

「You're f**king crazy. You'd be in prison if it weren't for me. I'm saving your ass. Everybody hates you now. Everybody hates Israel because of this.」



特朗普在電話裏發出最後通牒，要求以色列立即停止對貝魯特南郊的重大襲擊計劃，並把在途的地面部隊撤回。

特朗普在電話裏發出最後通牒，要求以色列立即停止對貝魯特南郊的重大襲擊計劃，並把在途的地面部隊撤回。（Getty Images）

通話結束後，為了安撫市場、穩住油價，特朗普趕緊跑到Truth Social上發帖，宣稱局勢已被控制，並希望以此挽回停戰談判：

「我今天和比比．內塔尼亞胡通了話，要求其不要對黎巴嫩貝魯特發起大規模突襲，他已下令部隊回撤。感謝比比！我還同真主黨領導層代表進行了磋商，對方同意停止向以色列及其軍人開火；以色列方面也相應承諾停火。後續成效有待觀望，期盼這份和平能夠永續長存！唐納德．特朗普總統」



市場情緒稍稍被安撫。但有多少人相信特朗普能夠管住內塔尼亞胡？

4. 內塔尼亞胡的硬剛：我們該幹嘛幹嘛

然而，內塔尼亞胡給大統領留面子了嗎？完全沒有！內塔尼亞胡確認了這次通話，但無情拆台，把兩人的分歧向全世界公開：

「今晚，我與特朗普總統通電話。我告訴他，如果真主黨不停止襲擊我們的城市與公民，以色列將打擊貝魯特的恐怖目標。我們的立場從未改變。與此同時，以軍將繼續按計劃在南黎巴嫩展開行動。」

內塔尼亞胡表示，以軍將繼續按計劃在南黎巴嫩展開行動。（Getty Images）

內塔尼亞胡隨即和國防部長Israel Katz聯合發表聲明，基調異常強硬，重申對貝魯特南郊的打擊命令（雖然暫緩了大規模的地面行動），強調如果真主黨不停止攻擊，以色列將毫不猶豫地打擊貝魯特的「恐怖目標」；以色列擁有「神聖不可侵犯的自衛權」，「任何外部壓力都無法動搖」。

所以，無論特朗普如何憤怒、爆粗、在社交媒體上發帖宣示權威，都無法掩蓋一個殘酷的現實：他壓根管不住內塔尼亞胡。內塔尼亞胡反手就給他一個公開打臉，對他進行了最無情的拆台。到底誰說了算，一目瞭然。

特朗普只能有限約束內塔尼亞胡，但無法真正駕馭內塔尼亞胡。正如美國民粹右翼意見領袖塔克．卡爾森（Tucker Carlson）所說，特朗普（和一眾西方領導人），只是以色列的奴隸。

美國民粹右翼意見領袖Tucker Carlson曾表態，特朗普（和一眾西方領導人），只是以色列的奴隸。（Getty Images）

小結：這麼近，那麼遠

美伊看似存在交集，和平協議在望，但距離達成目標還有實質困難。關鍵問題在以色列：

一個從一開始策劃並直接參與對伊朗(及其代理人)全面戰爭的以色列，居然不是停戰談判的一方。

一個能夠對美國政壇、外交決策精英及輿論場產生不成比例影響的以色列，居然不是停戰談判的一方。一個竭盡全力破壞談判、推動重啟戰爭的交戰方，居然不是停戰談判的一方。

以色列還會搞繼續破壞麼？當然還會繼續搞破壞！這讓談判如何推進？特朗普面對的是無與倫比的痛苦選擇:

選擇一，如果聽從以色列的建議，那就是永無止境的戰爭。

選擇二，如果拋棄以色列，對伊朗退讓，那就是美國二戰以來最大的戰略失敗。



無論哪個選擇，都是特朗普的失敗。他將因為伊朗戰爭，而被牢牢釘在美國曆史的恥辱柱上。

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【本文轉載自微信公眾號「兔主席|tuzhuxi」。】

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