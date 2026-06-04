美國以強迫勞動問題擬加徵關稅　澳洲總理批評：毫無道理

澳洲媒體報道，澳洲總理阿爾巴尼斯（Anthony Albanese）6月4日回應美國特朗普（Donald Trump）政府近日提議對部份國家進口商品，加徵額外關稅至 12.5%，他指有關提議「毫無道理」，認為美方嚴重違背兩國自由貿易協定精神。



阿爾巴尼斯周四說：「美國政府打破了數十年來人們的共識，即關稅對徵收關稅的國家沒有好處，這體現了澳洲與美國在關稅問題上存在意識形態分歧。」他還認為，關稅只會抬高各國商品與服務成本，有損全球經濟發展。

美國周二宣布，對包含澳洲在內的數十個國家徵收12.5%新關稅，理由是這些國家未能有效查處、禁止強迫勞動製成的進口商品，導致美國勞工面臨不公平國際競爭。

2026年6月3日，澳洲總理阿爾巴尼斯（Anthony Albanese）在新聞發布會上講話。（Reuters）

澳洲貿易部長法瑞爾（Don Farrell）也在巴黎OECD會議期間，當面向美國貿易代表格裡爾（Jamieson Greer）表達抗議，重申關稅措施不合理。但美方堅持政策正當性，強調該措施是為平衡不公平的全球貿易環境、保障本國勞工權益。