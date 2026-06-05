路透：美國前國安顧問博爾頓擬認罪　為非法保留機密案劃上句號

路透社及多家美國媒體6月4日引述多名消息人士稱，於特朗普（Donald Trump，又譯川普）首個總統任期擔任國安顧問的博爾頓（John Bolton），在被控非法保留機密資訊後，已計劃於本月26日的庭審上認罪，並將支付225萬美元罰款，以作為與檢方達成認罪協議的一部份。



2025年10月17日，美國馬里蘭州，美國前國安顧問博爾頓（John Bolton）抵達馬里蘭州聯邦地區法院。（Reuters）

路透社指出，博爾頓於2019年被免職後，屢次公開批評特朗普，並曾在隨後出版的回憶錄中稱，特朗普不適合擔任總統。在特朗普首個總統任期內，司法部曾試圖阻止博爾頓的書籍出版，並指書中包含機密訊息，但最終未能成功。

當局其後對博爾頓重啟調查，他去年10月遭司法部提出18項控罪，包括8項傳播國防情報罪、10項保留國防情報罪。檢方指出，博爾頓與兩名親屬分享了敏感機密訊息，其中包括情報簡報筆記、與高級政府官員和外國領導人的會面記錄，內容或用於其撰寫的書籍。

消息人士稱，根據認罪協議，博爾頓將承認一項保留機密資訊罪，量刑範圍為免於監禁至最多判囚5年，將由聯邦法官決定。對於博爾頓可能認罪的消息，司法部和博爾頓的發言人都拒絕置評。