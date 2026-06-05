特朗普稱協議達成可晤穆傑塔巴　伊朗：華府施壓要求接受單邊條款

據伊朗媒體報道，伊朗最高領袖軍事顧問雷扎伊（Mohsen Rezaei）表示，當前和美國旨在停火的協議談判仍存在不明確的地方。與此同時，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）稱若達成協議，可以接受與伊朗最高領袖穆傑塔巴（Mojtaba Khamenei）見面。



特朗普表示：「我不想見他，但如果我真的見到他，我會感到榮幸。我會對他表示尊重。」隨後，特朗普又稱：「若我們可以達成協議，我很有可能會與他見面，這個我可以接受。」

2026年6月4日，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）在白宮橢圓形辦公室發表講話。（Getty）

伊朗最高領袖穆傑塔巴5日表示，美國和以色列在此次戰爭中遭受了「決定性打擊」（decisive blow），正在「遭受沉重的屈辱」，原因是美國對戰爭續戰與否立場含糊、訊號矛盾。

雷扎伊直言，特朗普正希望向伊朗施壓，迫使伊朗接受美方提出的條件，並模糊德黑蘭的要求。

特朗普3日聲稱，美伊談判順利，可能在本週末達成協議，並稱屆時霍爾木茲海峽（Strait of Hormuz）將恢復通行。