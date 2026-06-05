美眾議院通過「援烏制俄」法案　共和黨再倒戈挑戰特朗普

美國眾議院6月4日以226票贊成、195票反對，通過擱置數月的「烏克蘭支持法案」(Ukraine Support Act)，敲定對烏援助與新一輪對俄制裁。此次投票由18名共和黨議員及一名獨立人士聯合民主黨人推動，成為美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）執政以來遭遇的又一次黨內挫敗。此前一日，在4名共和黨議員投了反對票後，眾議院通過戰爭權力決議，限制特朗普對伊朗軍事行動的權限。



該法案涵蓋多重扶持與制裁舉措，將為烏克蘭提供超10億美元（約78億港元）援助、最高80億美元（約627億港元）貸款，助力其戰後重建，同時對俄羅斯金融、油氣、礦業及相關官員實施嚴厲制裁與出口管制。

烏克蘭駐美國大使斯特凡尼希娜（Olha Stefanishyna）對此表態，稱這是美方支持烏克蘭的重要進展。

自2025年特朗普重啟白宮任期後，其核心盟友對烏態度轉冷，白宮牢牢把控對俄制裁主導權，美國對烏援助大幅放緩。與此同時，歐盟同步推進對烏支持，開啟烏克蘭入盟談判，並敲定900億歐元貸款協定，助力其國防與經濟發展。

2026年6月4日，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）在白宮橢圓形辦公室發表講話。（Reuters）

不過，路透社報道指，該法案落地前景黯淡，參議院共和黨領導層暫未安排投票，且特朗普大概率會動用否決權。