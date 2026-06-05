伊朗擬向通過海峽船隻收服務費　「合理補償」安保、除污等服務

伊朗副外長加里巴巴迪（Kazem Gharibabadi）6月4日表示，途經霍爾木茲海峽（Strait of Hormuz）的船隻，將被要求向伊朗和阿曼支付安保、救援以及污染清理等服務費，同時明確此舉並非徵收通行費、過境稅，強調相關方案完全符合國際法與海洋法。



加里巴巴迪解釋稱，霍爾木茲海峽「完全在伊朗與阿曼的領海範圍」，兩國為過往船隻持續提供航行引導、安保警戒、海上搜救及海域污染清理等公共服務，收費本質是對相關服務的合理補償且符合國際法，並非違規收取過境費用。

2025年4月30日，伊朗副外長加里巴巴迪（Kazem Gharibabadi）出席在荷蘭海牙的國際法院聽證會，討論以色列的人道主義義務，和涉及對加沙援助阻礙的事宜。（Getty）

他還透露，相關收費框架與細則正在草擬中，並坦言該方案難以「讓某些國家完全百分百滿意」，但始終堅守合規原則。

此外，加里巴巴迪稱美伊和平協議的磋商已取得「實質性進展」，但他拒絕透露潛在協議的時間表，僅表示伊朗會以自身核心利益為前提，穩步推進文本磋商，直至敲定合適的協定內容。