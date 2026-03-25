美軍最大航母「福特號」起火撤離中東　美媒：暴露諸多問題

美軍最大航空母艦福特號（USS Gerald R. Ford）因艦上洗衣房發生火災被迫撤離中東戰區，到希臘克里特島（Crete）港口進行維修。彭博社指這一事故暴露這艘航母長期存在的諸多技術與保障問題。



福特號2017年開始服役，比原計劃晚了幾年，是美國海軍最新一代福特級核動力航母首艦。造價高達132億美元（約1033億港元），是美國有史以來建造的最昂貴軍艦。

彭博社星期二（3月24日）報道，美國五角大樓測試機構最新評估報告顯示，福特號在「作戰效能」和「系統可靠性」方面仍存在諸多不確定性。包括艦載機彈射與回收系統、雷達系統、抗打擊能力以及將武器彈藥轉移到飛行甲板的升降設備等關鍵環節，均缺乏足夠的實戰測試數據。

2026年2月26日，美國「福特號」航母離開希臘克里特島（Reuters）

報道稱，其中許多問題在2022年10月開始實戰測試後浮出水面。美國海軍方面未對此報告置評。

由於缺乏完整的實戰測試，尚無足夠數據來判定福特級航母的作戰效能。這意味著目前尚不清楚福特號航母在探測、追蹤或攔截敵方飛機、反艦導彈或小型攻擊機方面的實際能力。此外，也無法確定在這艘航母戰時面臨持續起降的高強度壓力下，各項系統將會有怎樣的表現。

報告還指出，福特號存在缺乏足夠的鋪位來安置艦上所有船員等問題，並稱這一短缺情況「將影響船上的生活品質」。

福特號自2025年6月以來已在海上連續部署約九個月時間，先後參與美國對委內瑞拉和伊朗發起的軍事行動。

圖為2026年2月28日，美國海軍士兵航空母艦「福特號」（USS Gerald R. Ford）的飛行甲板上搬運彈藥，支援針對伊朗的「史詩狂怒行動」（Operation Epic Fury）。（U.S. Navy/Handout via REUTERS）

3月12日，福特號航母船尾洗衣房發生火災，造成三名水兵受傷，另有200多名水兵因吸入濃煙接受治療。火災還導致航母多個艙室以及大量床位被毀。

彭博社在報道中指出，這一事件突顯出，隨著特朗普（Donald Trump，又譯川普）政府試圖通過「炮艦外交」手段實現在伊朗和委內瑞拉的地緣政治目標，即便擁有最先進裝備的美國海軍也已承受重壓。

本文獲《聯合早報》授權轉載

