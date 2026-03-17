伊朗戰爭｜美軍福特號航母起火逾30小時 600官兵被迫睡地板
撰文：林嘉敏
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《紐約時報》3月16日報道，美國福特號（USS Gerald R. Ford，CVN 78）航空母艦12日發生火災，並持續超過30小時，600多人因火災失去床鋪，只能睡在桌子或地板上，但該航母將執行任務持續至五月。
報道稱，火災始於航母上的主洗衣房的烘乾機通風管道，並快速蔓延，水兵們花了30多個小時才撲滅。美國中央司令部（CENTCOM）表示，火災未損及航母推進系統，仍可正常執行任務，但兩名水兵因「非致命傷」接受治療。船上人員報告稱，數十名軍人吸入濃煙。
美國防部長赫格塞思（Pete Hegseth）去年10月底下令福特號駛往加勒比海，以加強總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）對委內瑞拉總統馬杜羅（Nicolas Maduro）（被捕前）的施壓規模。隨後，這艘航母從加勒比海又緊急調往中東，參與美以對伊朗的軍事行動，已進入部署第十個月。
《紐約時報》報道稱，福特號通常部署期為六個月，但其此次任務可能持續至5月，是正常航空母艦部署時間的兩倍。近期，該航母頻遭故障困擾，包括艦上約650個廁所堵塞問題等。
「艦艇也會疲憊，長時間部署也會損耗嚴重」， 海軍退役少將、前五角大樓新聞秘書柯比（John Kirby）說，並指出： 「不可能讓一艘艦艇長時間高強度運行，還指望它和它的船員始終保持最佳狀態。」
一位軍方官員表示，五角大樓已經意識到這艘航母的部署兵力已接近極限。他還表示，「布殊」號（USS George H.W. Bush，CVN-77）航母正準備部署到中東，很可能會接替福特號。
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