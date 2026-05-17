福特號航母返航創海外部署時長紀錄　曾支援伊朗戰爭及擄走馬杜羅

美國航空母艦「福特號」（USS Gerald R. Ford）在經歷近一年的海上部署後，於5月16日返回維珍尼亞州諾福克的母港。



根據美媒報道，福特號此次航行長達11個月，任務包含參與伊朗戰爭、擄走前委內瑞拉總統馬杜羅（Nicolás Maduro）的行動，以及艦上火災與管道問題，成為自越戰結束以來美軍航母最長的一次作戰部署。

這艘造價130億美元的航母在此次部署中，成為了美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）一系列海外軍事目標的核心平台。國防部長赫格塞思（Pete Hegseth）親赴諾福克迎接，並讚揚「福特號打擊群」的表現「非凡、卓越」。

圖為2026年2月28日，美國海軍士兵航空母艦「福特號」（USS Gerald R. Ford）的飛行甲板上搬運彈藥，支援針對伊朗的「史詩狂怒行動」（Operation Epic Fury）。（U.S. Navy/Handout via REUTERS）

部署期間，「福特號」曾於三月發生洗衣區火災，船員花了約30小時撲滅，約600名水兵床舖受損，無人重傷。此外，艦上廁所系統亦曾反覆故障。

在任務中，「福特號」憑藉其電磁彈射系統，能起降從小型無人機到大型戰機的各類航空器，為指揮官提供了多樣的火力選擇。航母最初按計劃前往地中海與挪威，其後被調往加勒比海參與擄走馬杜羅的行動，隨後又奉命迅速前往中東支援伊朗戰爭，直至本月從地中海進入大西洋返航。