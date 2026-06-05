普京稱願在安克雷奇會晤基礎上與烏談判　澤連斯基發公開信促會晤

俄羅斯總統普京（Vladimir Putin，又譯普丁或蒲亭）6月4日與全球主要通訊社負責人會面時稱，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）提出的烏克蘭和平方案，或許能夠促成結束戰事。他表示，俄方已準備好並願意在安克雷奇（Anchorage）會晤的基礎上，通過和平方式與烏克蘭達成協議。



烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）同日發布致普京的公開信，提議與普京舉行會晤並為之確定日期，他並主張歐洲和美國參與。



2026年6月4日，俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）與國際通訊社代表的會晤，身旁為新華社社長傅華。 （REUTERS）

稱烏克蘭需作出妥協 但未見任何跡象

普京出席聖彼得堡國際經濟論壇（St. Petersburg International Economic Forum）時表示，他與特朗普去年8月在美國阿拉斯加州安克雷奇會晤時，就俄烏問題達成了妥協方案，俄方準備好接受。

但普京同時指出，基輔方面需要作出妥協，如果烏克蘭同意，俄烏衝突將很快結束。不過，他並未看到對方任何妥協跡象，因此俄羅斯作好戰鬥到底直至勝利的準備。普京認為，基於國內政治局勢，烏克蘭還沒有做好達成協議的準備。

2026年6月4日，俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）與國際通訊社代表會晤。 （REUTERS）

稱控制頓巴斯與和平協議不矛盾 俄未拒絕與歐洲對話

路透社報道，普京沒有絲毫改變立場的跡象，即烏克蘭必須割讓部份領土才能結束戰爭。他表示，控制頓巴斯（Donbas）地區和與烏克蘭達成和平協議並不矛盾。

另外，普京表示，俄羅斯尚未在實戰條件下對烏克蘭使用「榛樹」（Oreshnik）高超音速導彈，只是進行了試射以觀察結果，從而決定未來是否全面使用，包括打擊城市目標。

普京又稱，俄羅斯不拒絕與歐洲進行對話，強調並非所謂「邪惡的俄羅斯」停止向歐洲供應能源，而是歐洲拒絕購買俄羅斯能源，並希望俄羅斯崩潰。他表示，與俄方談判的歐洲人選，必須是值得俄方信任的人。

2026年6月3日，烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）與到訪基輔的北約（NATO）秘書長呂特（Mark Rutte，不在圖中）會面後舉行記者會。（REUTERS）

俄總統新聞秘書：歡迎澤連斯基赴莫斯科會談

澤連斯基同日發表公開信，烏克蘭的導彈和無人機攻擊，以及因戰事帶來的通貨膨脹和燃料短缺，已令大多數俄羅斯人厭倦，他們渴望和平。他警告，如果普京無法得出結束這場戰爭的結論，有可能威脅到普京的個人地位，烏克蘭也將繼續為生存而戰。

俄羅斯總統新聞秘書佩斯科夫（Dmitry Peskov）隨後表示，已看到澤連斯基致普京的公開信，如果澤連斯基願意舉行會談，隨時對方歡迎到莫斯科。