美國與古巴軍方高層罕有會晤　商討軍事行動安全

美國和古巴軍方高層罕有會晤。美國南方司令部表示，司令部司令多諾萬（Francis Donovan）5月29日於古巴關塔那摩灣美軍基地附近，與古巴軍隊總參謀長索托隆戈（Roberto Legrá Sotolongo）等古巴軍方高層會面，雙方短暫討論了軍事行動安全事宜。



南方司令部指，多諾萬周五除與古巴軍方高層會晤外，還視察了關塔那摩灣基地，評估周邊安全形勢，並與基地官員探討部隊防護、戰備、官兵和家屬的安全保障等議題。

古巴軍方則指，與美方討論了關塔那摩灣基地周邊安全事宜，雙方同意兩軍繼續保持溝通。

2026年5月6日，美國華盛頓，總統特朗普（Donald Trump）在白宮橢圓形辦公室與UFC格鬥選手舉行活動。UFC冠軍腰帶被放置在桌上。（Reuters）

美國自特朗普（Donald Trump）再度入主白宮以來，持續對古巴施壓，包括實施石油封鎖。日前，有美媒報道，美軍已完成攻打古巴的軍事部署，只等待總統發號司令。不過，據報兩國至今依然保持對話，美國中情局局長拉特克利夫（John Ratcliffe）上月亦曾到訪古巴與古巴官員會面。