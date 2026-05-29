伊朗尚未解決　下一個已輪到古巴？｜Jack Talk・去片

幾天時間，在特朗普（Donald Trump）時代，可以有很多事情發生。上週末，特朗普還在渲染美國和伊朗的協議「大體談成」、只待「最後確認」。到本片發布之際（香港時間28日晚），美軍已經兩度（「防衛性」）轟炸伊朗目標，伊朗革命衛隊（IRGC）亦聲稱已經向美軍基地發動反擊。

戰爭結束在即的預期，幾天之內，又變成了戰火重燃的擔憂。

不過，原油期貨市場的共識似乎是「特朗普必退」。週末布蘭特原油期貨價格，乘「特朗普和風」跌穿100美元一桶關口之後，即使遇上一次又一次的負面消息，至今依然未有升回三位數字。

在地球另一邊，特朗普最近也仿佛記起了他本人是「唐羅主義」（Donroe Doctrine）的始創人，主張美國外交主軸是在南北美洲的西半球，而非與美國相隔大片海洋的歐洲、亞洲。

本年1月美軍擄走馬杜羅之後，特朗普早已開口說要對付古巴，並對古巴實施了石油禁運等制裁，導致古巴陷入愈發嚴峻的能源危機和人道危機之中。5月以來，特朗普政府更接連出招，加緊制裁，甚至出動「法律戰爭」手段，在美國以謀殺罪起訴如今年高94歲的古巴元老級領袖勞爾卡斯特羅（Raúl Castro），讓人猜想特朗普會否試圖在古巴複製「委內瑞拉模式」。

伊朗難局還未解開，為何特朗普又想在古巴打開新戰線？