美國賓夕法尼亞州警局迎尋血獵犬　擁超強嗅覺搜索力遠勝其他犬類

此前於3月加入美國賓夕法尼亞州（Pennsylvania）約克縣（York County）警局的一隻尋血獵犬幼犬「梅森（Mason）」，在訓導員帶領下完成了基礎幼警犬訓練，並已開啟下一階段訓練。一旦獲得認證，梅森將與其搭檔成為第三支專門追蹤失蹤人員的尋血獵犬隊。



綜合外媒報道，警犬梅森的培訓計劃得以實現，歸功於約克縣地方檢察官辦公室與當地共濟會分會的合作，以及當地共濟會分會成功組織的一次募款活動，該活動共籌得7.5萬美元，用於支付幼犬的訓練、物品及所有相關費用。

梅森是警長辦公室自2008年成立K-9警犬計劃以來的第三隻尋血獵犬，其主要工作是通過追尋氣味以尋找失蹤人員，而尋血獵犬通常工作滿8至10年才會退休。

據悉，尋血獵犬擁有約3億個嗅覺受體，遠超過人類，亦超過其他犬種。尋血獵犬耷拉的耳朵和褶皺的皮膚有助於捕捉並引導氣味，使它們有時能在一週甚至更長時間後仍然可追蹤到人的行蹤。