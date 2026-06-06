俄油企CEO談霍爾木茲海峽封鎖：美企得益最大　中國準備最充足

伊朗戰爭爆發後，承擔着全球約20%石油運輸的霍爾木茲海峽（Strait of Hormuz）實際上遭到封鎖。俄羅斯石油公司（Rosneft）行政總裁謝欽（Igor Sechin）6月6日談及相關情況時，稱美國能源公司是海峽被封鎖的主要受益者，而中國在應對海峽關閉所帶來的衝擊方面，則準備最為充分。



路透社報道，謝欽6日在聖彼得堡國際經濟論壇上發表演說，他表示：「關閉霍爾木茲海峽之舉是重塑全球能源市場規則，以使美國受益的企圖。封鎖海峽的措施原本針對伊朗，但卻適得其反損害全世界的利益。（此舉的）戰略風險被低估了。」

2026年3月26日，圖為霍爾木茲海峽（Strait of Hormuz）和3D列印的石油油桶。（Reuters）

他補充指，在海峽被封鎖的情況下，獲得非競爭性優勢以及有能力確保高成本石油供應的美國公司是主要得益者。

另外，謝欽也提到中國面對海峽關閉所帶來的衝擊，準備最為充份。他指出，中國的能源安全政策建立在對各類風險進行現實、審慎評估的基礎之上，且保持着良好的平衡。

2026年6月5日，俄羅斯石油公司（Rosneft）行政總裁謝欽（Igor Sechin）出席在聖彼得堡舉行的聖彼得堡國際經濟論壇。（Reuters）

霍爾木茲海峽是全球約五分之一石油供應以及包括化肥在內其他重要物資的主要運輸通道，海峽遭封鎖後震動全球市場，導致油價飆升至多年來的最高點，加劇全球通貨膨脹，並削弱各國的經濟成長。