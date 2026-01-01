保加利亞進入歐元時代　國內半數民眾不買賬？｜新聞背後

保加利亞2026年1月1日起正式改用歐元，成為第21個歐元區成員，象徵該國在早前加入北約、歐盟與申根區之後，進一步融入歐洲政治與經濟體系。



保加利亞是歐盟最貧窮的成員國，但卻早於波蘭、捷克與匈牙利等經濟實力更強的國家率先加入歐元區，被外界視為不同尋常。但在國內，民眾的聲音則更加兩極。



反對與支持勢均力敵

民調顯示支持與反對幾乎各約46.5％與46.8％，反對者多來自小城鎮、村莊、退休人士及教育程度較低的在職者。​

他們的主要憂慮包括：物價被「趁機上調」、國民實際購買力下降、薪酬縮水，以及在經濟上過度受歐央行與布魯塞爾牽制。

2025年7月8日，歐盟理事會同意保加利亞於2026年1月1日採用歐元。（Getty）

採用歐元的背景

保加利亞自2007年加入歐盟，2025年初才被確認在通脹、財政赤字、債務、匯率穩定和利率等方面符合加入歐元區的標準，獲准改用歐元。​

列弗早在1997年盯住德國馬克、1999年起實際等同盯住歐元，2020年正式加入匯率機制，現在只是將既有匯率固定關係貨幣化、制度化。

2026年1月1日，保加利亞正式加入歐元區，一名男子在首都索菲亞（Sofia）的銀行分行的提款機上取出歐元鈔票。（Reuters）

通脹、經濟與身份認同憂慮

歐央行行長拉加德稱改用歐元會帶來更順暢貿易、更低融資成本和更穩定物價，估計一次性通脹影響約0.2–0.4％，學者一般也認為「換幣效應」通常低於1％。​

反對者除擔心通脹外，也對「國家象徵」的喪失感到不安，因為現有列弗紙幣上印有重要保加利亞文化與歷史人物，如畫家伊萬·米列夫等。​

2025年12月30日，德國法蘭克福，歐洲中央銀行（ECB）總部大樓外牆在為慶祝保加利亞將於2026年1月1 日加入歐元區的儀式進行彩排。（Reuters）

國內地緣政治因素

保加利亞近四年舉行了七次議會選舉，長期政治動盪和腐敗指控削弱了民眾對政府處理重大改革的信任；近期加稅預算案引發大規模抗議，執政的少數親歐聯合政府被迫下台。​

親俄和極右政黨強調金融主權與反「進一步融入歐盟」敘事，稱讓歐央行「決定怎樣花保加利亞的錢」等於「反國家政變」，結合網上親俄訊息，放大了民眾「存款會蒸發」、「歐盟走向衰落」等恐懼。