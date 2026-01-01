保加利亞正式加入歐元區成第21個成員國　政局續動盪民眾看法兩極

保加利亞在2026年1月1日正式加入歐元區，成為歐元區內第21個成員國。據歐盟委員會網站發布的新聞稿顯示，歐元將逐步取代保加利亞列弗（lev）成為該國的法定貨幣。保加利亞2007年加入歐盟，2025年1月1日加入成為神根（Schengen Area）成員國。據英媒報道，由於保加利亞政局持續動盪，民眾對加入歐元區的看法兩極，有人歡喜有人愁。



據《英國廣播公司》（BBC）報道，對於主要居住在城市、年輕且富有創業精神的保加利亞人而言，加入歐元區是一個充滿希望且可能帶來豐厚回報的飛躍，亦是保加利亞融入歐洲主流進程的最後一步，從北約和歐盟成員國，到加入神根區，如今又加入歐元區。

然而，對於年齡較大、居住在農村、較保守的民眾而言，保加利亞列弗被歐元取代則引發了恐懼和不滿。

2026年1月1日，保加利亞正式加入歐元區，一名男子在首都索菲亞（Sofia）的銀行分行的提款機上取出歐元鈔票。（Reuters）

據報道，列弗（意為「獅子」）自1881年以來一直是保加利亞的貨幣，但自1997年起，它與歐洲其他貨幣掛鉤，先是與德國馬克掛鉤，後與歐元掛鉤。

民調顯示，保加利亞650萬人口對新貨幣的支持率大致相當，政治動盪也讓過渡過程更加艱難。

2025年12月11日，在大規模抗議預算案後，總理熱利亞茲科夫（Rosen Zhelyazkov）領導的聯合政府在信任投票中落敗。保加利亞在過去四年舉行了七次選舉，預計明年初將舉行第八次選舉。

50歲的Todor表示：「我不想用歐元，也不喜歡它被強加給我們的方式。」他是位於巴爾幹山腳下一座中部城市的一名小商戶。

Todor強調：「如果舉行全民公投，我估計70%的人會投反對票。」

60歲Ognian Ene在索菲亞（Sofia）市中心擁有一家茶館，他對前景較樂觀。他表示：「總體而言，這是一件好事。這只是一個技術性的變化。我並不介意。」

無論如何，他指出，先前購買公寓或汽車的人已經習慣了以歐元標價。居住在國外的120萬保加利亞人多年來一直以歐元匯款回家。

和許多店主一樣，Ognian Ene也準備好了新貨幣，包括硬幣和小額紙幣，以應對過渡期。

報道指，整個一月份，民眾都可以使用列弗和歐元付款，但找錢必須以歐元支付。自2月1日起，將不再允許使用列弗付款。

2025年12月30日，德國法蘭克福，歐洲中央銀行（ECB）總部大樓外牆在為慶祝保加利亞將於2026年1月1 日加入歐元區的儀式進行彩排。（Reuters）

Ognian Ene希望加入單一貨幣體系能夠促進貿易，他店裡的許多風味茶和水果茶都來自歐元區的供應商，而價格更高的高端茶葉則直接從中國和日本進口。

現時，1歐元約等於1.95583保加利亞列弗。