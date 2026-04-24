「進步保加利亞」贏得國會過半議席　前總統拉德夫有望出任新總理

保加利亞中央選舉委員會4月23日正式公國民議會選舉結果，前總統拉德夫領導的政黨聯盟「進步保加利亞」在240個席位中贏得過半的131席，拉德夫本人有望出任新一任總理。



選舉結果顯示，前總理鮑里索夫領導的公民黨所在政黨聯盟位居第二，但僅獲39席，得票率較上屆選舉幾乎減半；「我們繼續改變—民主保加利亞」聯盟獲37席，爭取權利與自由運動獲21席，復興黨獲12席。

2026年4月19日，保加利亞前總統、「進步保加利亞」（Progressive Bulgaria）聯盟領袖拉德夫（Rumen Radev）在保加利亞索菲亞國會選舉公布首次出口民調後接受傳媒訪問。（Reuters）

根據保加利亞憲法，總統約托娃將責成議會最大黨團組建政府。保加利亞是議會制國家，議會實行一院制，總理掌握行政實權。

拉德夫出生於1963年6月，曾長期在保加利亞空軍服役，擔任過空軍司令，2016年宣佈退役並贏得總統選舉，2017年1月就職，2022年1月開始第二個任期。

按照憲法，總統和副總統不得擔任議員，也不得參與任何政黨的領導工作。因此，拉德夫今年1月辭去總統職務並參加議會選舉。時任副總統約托娃接任總統。

選戰中，拉德夫將自己塑造成對抗寡頭政治和腐敗的新旗手。他常被歐洲輿論視為「親俄」，曾多次反對向烏克蘭提供軍事援助，呼籲解除歐盟對俄羅斯的制裁，主張重回外交途徑。

不過，在他擔任總統期間，保加利亞加入申根區、歐元區，繼續「歐洲之路」。歐盟委員會主席馮德萊恩本周早些時候祝賀拉德夫勝選。

此次大選是保加利亞五年內第八次議會選舉。去年12月11日，總理熱利亞茲科夫領導的政府宣佈辭職。此前，熱利亞茲科夫政府出台的經濟政策遭民眾批評並引發數周抗議。

在三次組閣均告失敗後，保加利亞4月19日提前舉行大選。國際輿論認為，拉德夫的勝利顯示保加利亞民眾對政治穩定的渴求。