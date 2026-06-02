日本面臨50年來最嚴重香蕉供應短缺　受累中東危機阻乙烯供應

日本面臨近50年來最嚴重的香蕉供應短缺，民眾擔心未來恐怕有錢也未必買得到香蕉。



彭博社報道，日本進口香蕉時通常仍處於青綠色狀態，之後須利用乙烯氣體催熟後才能上市銷售。但霍爾木茲海峽持續受阻，令全球約五分之一石油供應受到影響，日本石腦油供應趨緊，連帶衝擊乙烯生產，令依賴進口香蕉的日本面臨供應壓力。

日本進口香蕉時通常仍處於青綠色狀態，之後須利用乙烯氣體催熟後才能上市銷售。（unsplash）

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日本逾九成原油依賴進口。數據顯示，日本石腦油（naphtha）庫存自今年初以來已減少約四分之一。石腦油是生產乙烯的重要原料，而乙烯則是催熟香蕉所需的關鍵氣體。

日本去年進口約100萬公噸香蕉，是當地最重要的日常水果之一。日本香蕉進口商協會秘書長明石英治指出，這是過去50年來最嚴重的一次香蕉供應短缺。

價格可能會上漲，但我們正盡一切努力避免出現短缺。整個香蕉行業都致力於維持供應穩定。 明石英治

目前，日本超市的香蕉供應仍大致正常，部分進口商也已鎖定未來兩至三個月所需的乙烯供應。不過，燃料、包裝和運輸等與石化產業相關的成本持續上升，正對零售業者造成壓力。

政府數據顯示，日本家庭2025年平均在香蕉上的支出約為5200日圓（約255港元）。東京地區香蕉零售價格2025年上漲4.4%，較2022年累計上漲超過30%。

負責處理日本約三成進口香蕉的果品企業Farmind指出，香蕉若沒有乙烯催熟，將無法變軟或產生甜味，最終腐爛。相比之下，鱷梨和奇異果同樣需要乙烯催熟，但用量遠低於香蕉。

除了乙烯供應吃緊外，石腦油短缺的影響也已擴散至其他產業。日本零食巨頭卡樂B（Calbee）因用於印刷包裝的油墨樹脂同樣來自石腦油，已開始將旗下薯片等產品改用黑白包裝。

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分析指出，日本缺乏本土石油資源，也沒有國際輸油管道可緩衝海運中斷帶來的衝擊，因此海峽受阻迅速波及國內高度專業化的石化供應鏈，並逐漸影響一般民眾日常消費。

面對市場憂慮，日本政府試圖安撫企業和消費者。首相高市早苗指出，日本目前擁有足夠石腦油庫存，可滿足國內需求直至2027年。

2026年3月11日，日本首相高市早苗在東京官邸，就日本計劃提前釋出部分石油儲備一事向媒體發表演說。（Reuters）

這場供應危機也迫使日本水果熟成企業加快尋找替代方案。

美國弗吉尼亞州企業Catalytic Generators生產的乙烯發生器，可利用粟米等原料製造乙烯，而非依賴石化來源。目前該公司已開始向日本企業供應相關設備，並正積極尋找當地經銷商。

Farmind則表示，公司乙烯庫存正逐漸減少，目前正積極尋求新的國內及海外供應來源。公司發言人透露，部分相關成本已上漲近10倍。

發言人警告：

如果這種情況持續下去，香蕉可能會從日本人的餐桌上消失。

【本文獲《聯合早報》授權轉載】

