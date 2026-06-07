中國男日本代考TOEIC試案　京都大學中國籍研究生被判刑

一名留學日本的中國籍研究生多次頂替他人考試，被判刑。



據日本放送協會（NHK）新聞報道，中國籍研究生王立坤因冒名頂替他人參加托業英語水準考試（TOEIC），被控犯有「偽造有印私文書」等罪行，東京地方法院上周五（6月5日）判處其三年有期徒刑，緩期五年執行。

王立坤是京都大學的研究生，現年28歲。他被指控在2024年至2025年期間，在東京的托業考場冒名頂替他人參加考試累計七次。

王立坤承認起訴內容，檢方要求判處其四年六個月有期徒刑。

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東京地方法院法官福島直之在判決中指出，王立坤多次冒名頂替他人參加考試，嚴重損害了考試的公平性和可信度。在涉嫌有計畫、有組織的犯罪中實際作案，發揮的作用非同小可，刑事責任不容忽視。

不過，法院認為王立坤極有可能在犯罪集團中處於從屬地位，量刑程度應基於這一前提，故判處緩刑。

本文獲《聯合早報》授權轉載

