中國男日本代考TOEIC試案　早稻田大學宣告撤銷5研究生入學資格

一名在日本京都大學研究生院就讀的中國留學生2025年5月因涉嫌在東京冒名頂替他人代考TOEIC考試而被捕，警方調查後揭發存在集體作弊案。日本名校早稻田大學1月9日宣布，因應作弊醜聞，已撤銷5名研究生的入學資格。



根據早稻田大學指，5名研究生的入學資格遭撤銷，另也取消3名已獲取錄但未入學的研究生入學資格。

27歲中國留學生王立坤2025年5月在日本被捕，涉冒名代替他人考TOEIC試（網絡截圖）

在這次風波中，警方先在2025年5月發現中國籍留學生王立坤疑在TOEIC英語能力考試中冒名代替他人考試，調查後再發現作弊工具，包括直徑僅3毫米的「微型耳機」、可以隱藏在口罩內的小型麥克風及隱藏在頸鏈內的傳送器，揭露有組織作弊的手法。

警方之後稱，大約有50名註冊地址相同的中國留學生與疑犯作案的同一考場參加考試，其中14人與疑犯一樣取得975分，並答錯相同題目，相信案件似乎是使用通訊設備進行的有組織作弊行為。

TOEIC考試營運機構後來宣布，在2023年5月至去年6月期間參加考試的考生中，有803名因涉嫌作弊而成績無效。