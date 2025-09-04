中國男日本代考TOEIC試案　疑犯第5度被捕　警：14人同分、錯同題

東京警視廳9月4日以涉嫌偽造文書、使用偽造文書等罪名第5次逮捕中國籍京都大學研究所2年級學生王立坤，他被指在TOEIC英語能力考試中冒名代考。警方再次公布案件的最新消息指，約有50名使用同一住址報名的中國籍留學生也有在同一考場應試，其中14人與疑犯同分，且答錯的題目也一樣。



日本共同網報道，警方周三公布再次逮捕疑犯的消息，並透露大約有50名註冊地址相同的中國留學生與疑犯作案的同一考場參加了考試。

27歲中國留學生王立坤2025年5月在日本被捕，涉冒名代替他人考TOEIC試（網絡截圖）

警方指，其中14人與疑犯一樣取得了975分，亦答錯了相同的題目，相信案件似乎是使用通訊設備進行的有組織作弊行為。

警方7月第4度逮捕疑犯時，曾一道公布其作弊工具，包括直徑僅3毫米的「微型耳機」、可以隱藏在口罩內的小型麥克風及隱藏在頸鏈內的傳送器，揭露有組織作弊的手法。

當地警方透露，儘管疑犯已是第5次被捕，但他一直以來皆目前保持緘默，未透露相關資訊。