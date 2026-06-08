特朗普受訪不滿主持追問憤然離場　一文還原整個訪問過程｜有片

2026年6月7日特朗普接受NBC News《Meet the Press》（接受主持人Kristen Welker的獨家採訪，採訪在威斯康星州的一個穀倉中進行）節目的英文內容的中文整理翻譯。



採訪討論了伊朗戰爭、經濟、聯邦儲備主席等話題。

Kristen Welker：我想現在談談大局，總統先生。您從2015年競選以來一直承諾不發動新戰爭。您是否違背了對美國人民的這個承諾？

特朗普：不。我必須阻止一個非常強大、非常危險的國家擁有核武器，因為他們會使用它。他們會炸燬世界。他們會炸燬中東。他們會炸燬以色列。他們會來到這裏。他們會炸燬歐洲。他們是瘋子，好嗎？他們是瘋狂的人。我和他們打交道，和高層人士打交道。真的很瘋狂。我和他們相處得很好。我喜歡他們。但你不能讓他們擁有核武器。我在為世界服務，也在為我們的國家服務。你知道，是美國優先。我在為我們的國家服務。

特朗普貫徹美國優先方針。（Getty Images）

（旁白：Nice rain.／好雨。）

Kristen Welker：（外面）雨下得很大。

特朗普：好的。但答案是讓我們繼續吧。

Kristen Welker：讓我們繼續。

特朗普：讓我們堅持下去。

（旁白：我們因天雨暫停了近五分鐘，然後繼續對話。）

Kristen Welker：所以您是說您沒有違背承諾。然而，總統先生，在您的第一任期，您堅守了這個承諾，它對作為候選人和第一任總統的您來說如此重要。是什麼改變了？因為您堅持不發動新戰爭。

特朗普：首先，我沒有保證不打仗。我為什麼要建立世界上最強大的軍隊？我建立了我們的軍隊。我接手時軍隊很糟糕。我們沒有裝備。我們什麼都沒有。我建立了一支強大的軍隊。拜登送掉了很多，但與我建立的相比仍然只是很小一部分。

美國總統特朗普認為自己建立了一支強大的軍隊。（Getty Images）

Kristen Welker：但您反覆說過，總統先生……

特朗普：我為什麼要建立軍隊？現在，我不想使用它，但我正在為您和其他人幫大忙。在歷史上最偉大的股市中，在最成功的國家中，因為正如你所知，在上屆任期，我們是一個死掉的國家。Kristen，我知道你是個大自由派或大進步派。

Kristen Welker：不，我只是個記者。

特朗普：一年前、幾年前，我們是一個死掉的國家。現在，我們是世界上最熱的國家。在我們國家歷史上最熱的時刻，可能就是現在，信不信由你，我們今天剛剛創造了全新的股市紀錄。但在我們國家歷史上最熱的時刻，我把Scott Howard、Pete和其他人叫到一個房間裏。我說，我必須為這個國家、這個世界、中東、以色列、每個人幫一個忙。

伊朗他們將擁有核武器。巴拉克．侯賽因．奧巴馬簽署了JCPOA。那是個糟糕的協議。糟糕的協議。聽我說。那是個糟糕的協議。那是讓他們獲得核武器的路徑。他們非常接近擁有核武器。我終止了那個協議。

2015年7月14日，奧巴馬於拜登在白宮東廳就伊朗核協議舉行新聞發布會。（Getty Images）

然後大約9-10個月前，我派B-2轟炸機進去，他們徹底摧毀了那個地點，我拯救了它。我們有選擇。我們可以讓他們擁有核武器，或者我們可以繼續擁有一些美好的日子。但他們會，你知道，這是判斷。他們會使用核武器。你知道嗎？當人們聽到整個情景，當他們聽到我說伊朗將擁有核武器而且他們很瘋狂，他們說你做得對。

我不認為這是……我的意思是，你會做民調，因為它們反正都是假民調，尤其是你們的。但你做民調。我剛剛贏得了一場大選。我贏得選舉的原因是人們對我有信心。我有好的判斷力。我必須做出判斷。

我是想繼續讓一個做得很好的國家，但有人會試圖殺死我們，還是我想消除那個可怕的威脅？我做了。我消除了它。我為很多很多年消除了它。現在我要永久消除它。我要麼通過談判（我們非常接近達成協議），要麼老實說，我會把他們炸得粉碎，這對他們來說會非常容易。那其實是更容易的路徑。所以當你說我承諾時，我沒有承諾任何事。我不喜歡這些無休止的戰爭。這不是無休止的戰爭。我們已經做了三個月。其中大部分處於相當好的停火形式。封鎖非常出色。

特朗普認為，美伊衝突的大部分處於相當好的停火形式。封鎖非常出色。（Getty Images）

我們的海軍非常出色。我們的軍隊是世界上最好的。嘿，我們還接管了一個非常強大的國家，委內瑞拉。很多士兵，強大的軍隊。我們在幾分鐘內接管了委內瑞拉。我們在幾天內摧毀了伊朗的能力。從未見過這樣的事。現在，我要完成它。但記住，你們在越南打了19年，因為愚蠢的人，你們在那麼多不同國家。每次戰爭你們都打了多年。看看伊拉克。看看你們在那裏打了多久。

在特朗普的任期內，美國接管了委內瑞拉政權，並「逮捕」了時任委內瑞拉總統馬杜羅。（Getty Images）

Kristen Welker：我們在那裏聽了......

特朗普：我們在那裏幾個月。威脅基本上結束了。很快就會結束。但你不能讓伊朗擁有核武器，否則他們會炸燬你。不會有Kristen，不會有NBC，不會有Meet the Press。你會終結你的Meet the Press的系列。

Kristen Welker：讓我問你，在2016年競選期間，您稱中東為泥潭。是什麼讓您如此確信這不會成為泥潭？

特朗普：我們不會留在那裏。

Kristen Welker：您確信這不會成為泥潭。

特朗普：這不是泥潭。我剛剛摧毀了一個非常危險國家的軍隊。我也消除了核威脅。讓我告訴你，如果我們明天離開，如果我們只是說「好吧，讓我們出去。」而他們需要15或20年來重建。但我不會給他們哪怕那個機會。我不會給他們那個機會。

他們不能擁有核武器。如果有哪怕1%的機會他們會擁有，我也不會離開。我們幾乎完成了。我們要麼達成協議，一個強有力的、有意義的協議，不像奧巴馬那個。奧巴馬的是通往核武器的路徑。我的是完全相反的。我的是牆。就像我在南部邊境建了一千英里的牆。而且，順便說，我把歷史上最糟糕的邊境在幾周內變成了歷史上最好的邊境。

特朗普在美墨邊境建了一千英里的圍欄。（Getty Images）

Kristen Welker：然而，總統先生，在您撕毀核協議後，伊朗最接近開發武器級鈾，因為沒有防護欄……

特朗普：他們在核協議期間就在開發它。你不知道那件事。

Kristen Welker：伊朗，當奧巴馬簽署那個愚蠢的協議時，他付給他們數十億又數十億美元。他以為他可以賄賂他們。

特朗普：他們在開發核武器。那就是他們如何達到那裏的。他們在奧巴馬時期得到了所有這些鈾。你知道那件事，不是嗎？

Kristen Welker：讓我們……

特朗普：嗯，那就是他們如何達到那裏的。不要說這個。他們達到了。他們在巴拉克．侯賽因．奧巴馬時期開發了它，在他的……

Kristen Welker：而且在協議被……讓我們談談經濟，談談經濟。

特朗普：如果我沒有用B-2轟炸機進去，他們現在就會擁有核武器，可能半個世界會被消滅。

Kristen Welker：讓我問你關於經濟。你今天得到了強勁的就業報告，超出預期。不是強勁。是真的很強勁。

特朗普：超出預期。

Kristen Welker：超出多少？

特朗普：三倍。

Kristen Welker：創造了17.2萬個就業崗位。

特朗普：然而汽油價格上漲了。柴油上漲了。

Kristen Welker：戰爭一結束，一切都會下降。

特朗普：嗯，70%的農民說他們買不起肥料。您的訊息是什麼？

Kristen Welker：農民們做得很好。讓我問你，你對農民的訊息是什麼？許多支持你，但說他們正在掙扎，說他們正在掙扎。

美國農民。（Getty Images）

特朗普：沒有人比我對農民更好。你知道，上屆任期我給了農民280億美元，因為有的國家佔了便宜和其他人。你知道誰付的錢嗎？……上屆任期。你知道，我有一個偉大的第一任期。我有歷史上最好的經濟。你知道嗎？這一任正在超越它。

Kristen Welker：但您對那些說他們正在掙扎的農民的訊息是什麼，總統先生？他們正在掙扎以維持生計。

特朗普：你準備好了嗎？你準備好了嗎？我可以說話嗎？你一直問問題，卻不聽答案。我愛農民，農民愛我，農民信任我。在第一任期我有非常相似的情況。其他國家，還有加拿大，非常殘酷。他們在佔我們農民的便宜。他們不再佔便宜了。我給了他們280億美元，分給了他們。他們從未有過那樣的發薪日。農民們愛我。

他們回來以創紀錄的數量投票給我。你知道現在沒有人甚至接近過，因為我們有一個選擇。我有一個選擇要做。我可以繼續。農民們做得很好。肥料非常便宜。一切都很便宜。汽油非常低。一切都很低。我本可以保持那樣，但我說我必須拿一點回報。農民會比任何人更好地理解它。我們將有更高的汽油。我們將有……

Kristen Welker：您有新的聯儲局主席，Kevin Warsh。他的首次會議在本月晚些時候。在本月的就業報告後，經濟學家現在說聯儲局可能不得不提高利率。您認為這可能嗎？您的反應會是什麼，先生？

新任聯儲主席Kevin Warsh。（Getty Images）

特朗普：所以，我處於不同的領域。我認為Kevin很棒，我想讓他做他想做的任何事。我不想對他有太大影響，但我們有很好的報告。我們做得很好。而且不公平的是，每當你做得好時，他們就想提高利率。它應該相反。你知道，如果你回到15或20年前，當你有好報告時，市場上漲。現在，當你有好報告時，市場下跌，因為他們認為他們會提高利率。沒有理由提高利率。國家變得偉大。

我們通過做得好和保持低利率來建設國家。他們所做的是，當他們提高利率時，他們試圖扼殺成功。我不想扼殺成功。我們實際上應該降低利率。現在，如果通脹來了，你知道，人們與通脹共存，但如果通脹來了，你就消滅它。但成功可以像高利率一樣消滅通脹。他們現在做的是，就像我們有很好的就業數字。你同意，對吧？

Kristen Welker：它們超出了預期。

特朗普：不是像三倍那樣的預期。好吧。但你準備好了嗎？他們做什麼？他們說，「哦，讓我們提高利率。」這是錯誤的事。我想看到利率降低，因為我們可以把這建設成世界上從未見過的最偉大的機器。但當每個人立即提高利率時，你做不到。所以，我們有很好的就業數字。我們做得很好。你知道，我們正在建更多工廠。我們現在有比以往更多的錢從其他國家和人們那裏流入我們的國家。等等。會發生什麼？我不想用高利率扼殺它。增長是你能擁有的最偉大的東西。增長不會導致通脹。

特朗普認為經濟增長不會導致通脹。（Getty Images）

Kristen Welker：如果他們提高利率，您會生氣嗎？您對他們的訊息是什麼？

特朗普：和Kevin一起生活，我對他非常尊重，但我的感覺是，當一個國家做得好時，他們不應該立即被提高利率懲罰。他們實際上應該被激勵。你知道，我們有債務。我們有其他事情。我們有想處理的事情。我想在軍事上做得更大。我真的想。如果我們做我所說的事，這將是一個你從未見過的美麗、運轉良好的機器。

以下是採訪關於伊朗最高領袖穆傑塔巴．哈梅內伊的部分：

Kristen Welker：總統先生，您已經說了好幾個月，伊朗正祈求達成協議。他們非常渴望達成協議。那為什麼他們還沒有和您達成協議呢？

特朗普：因為這對他們來說是一件非常艱難的事。他們一直享有很大的獨立性。他們過去一直與美國方面非常軟弱和無效的領導層打交道，當然還有其他國家，這些領導層允許他們逍遙法外、為所欲為。我認為他們無法相信自己現在處於幾乎被斬首的境地。

Kristen Welker：既然他們如此絕望，總統先生，為什麼他們還沒有同意您提出的條件呢？

特朗普：他們很傲慢。有些事情是他們從未想過自己會做的，但現在他們不得不做。他們別無選擇。這需要一點時間，你知道，我們談論的是47年來他們為所欲為的日子。我的意思是，這件事早就應該做了。早就應該由其他總統或其他國家來做了……

【延伸閲讀】劍指未來美軍部署 特朗普家族關聯軍工企業派人形機械人赴烏戰場

+ 5

特朗普詳細回應伊朗封鎖問題：「伊朗設了封鎖，所以我們就封鎖他們。我們有最強的封鎖，而且極其有效。他們每天損失4到5億美元，這對他們來說不可持續。」

他們的經濟已經崩潰，領導層沒了，將軍沒了，第一梯隊、第二梯隊都沒了，第三梯隊也被幹掉很多。

當被問及封鎖是否構成戰爭時，特朗普說：「我不認為那是戰爭，但如果你想這樣定義，也可以。」

特朗普談伊朗「核塵埃」：「如果我們達成協議，就一起行動，那將是用我們的設備，我們會把它取出來摧毀...如果我們達不成協議，那麼我們將以非常嚴厲的軍事手段摧毀它們。」

特朗普表示伊朗新領導層「更理性、非常聰明」，他提到穆傑塔巴．哈梅內伊參與協議批准過程，並表示願意與他直接對話。

特朗普：如果他願意的話，我會[見面]，但我還沒有直接和他談過。（「I would if he'd like to [meet]，but I have not spoken to him directly.」）

特朗普表示伊朗新領導層「更理性、非常聰明」。（Getty Images）

特朗普（比較父子並談穆傑塔巴的傷勢）：（他）更年輕。我認為更理性。（他）受傷了。他傷得很重。所以這裏有一種勇敢。如果很多人傷得那麼重，他們就不會再談論『我們和美國談得怎麼樣？』他們會有其他事情要考慮。所以這裏有一種勇敢。但他傷勢非常嚴重。我不想說我是否知道他在哪裏……但我很有可能知道。（「Younger. I think more rational. Injured. He's pretty badly injured. So there's a certain bravery there. A lot of people, if they were injured that badly, they wouldn't be talking about, you know, 『How are we doing with the United States?』 They'd have other things on their mind. So there's a certain bravery there. But he is very seriously injured.」，「I don't want to say whether or not I know where he is… But there's a good probability that I do.」

在談及加州選舉時，特朗普開始掀桌子：

特朗普對加州的「選舉舞弊」大發雷霆：

「他們和你們一樣都是騙子！你們要麼是騙子，要麼就是蠢貨。你們心裏清楚這些選舉是被操縱的。」

「他們的票數急劇下降，因為這是一場被操縱的選舉！都過了好幾天了，結果還差得遠呢。他們在選舉中作弊！」

【延伸閲讀】美國大選背後的「邪惡計劃」 右翼大亨如何聯手囚禁美國的民主？

+ 16

Kristen Welker：你有證據嗎？！

特朗普：你只要看看就知道！你覺得這樣合適嗎？大選都過了五天多，結果還差得遠！

Kristen Welker：......

特朗普：……他們就是騙子，就像你一樣是騙子。你們的媒體是騙子。《會見新聞界》這檔節目也是騙子。

特朗普：你用這種廢話正中他們的下懷。你知道這些選舉是被操縱的。你們電視台也知道是被操縱的。你知道我以壓倒性優勢贏得了選舉。但我卻遭遇了94%的負面報道。你知道為什麼嗎？因為你們毫無公信力。

Kristen Welker：公平地說，我不是騙子。我們繼續吧。

特朗普：是嗎？那你就是在幫他們的忙。你知道這些選舉是被操縱的。你們的電視台知道它們是被操縱的。……我們就像第三世界國家一樣。

Kristen Welker：但是總統先生——

特朗普：你們的選舉是操縱，你也是操縱，《會見新聞界》是操縱。ABC、CBS和CNN全都是操縱。你們這個一邊倒的黑心電視網。到此為止吧，我受夠了。謝謝，親愛的，祝你愉快。

特朗普在記者面前大發雷霆。（YouTube@NBC News）

Kristen Welker：總統先生，請等一下，我一路大老遠趕到威斯康星……

特朗普：我已經在雨裏斷斷續續陪你坐了一個小時了。我給你的時間已經夠多了。你們該整頓你們的媒體，因為你們這些不誠實的媒體讓國家永遠無法偉大。

特朗普憤怒地拂袖而去。Kristen Welker一臉茫然

採訪提前結束後，特朗普轉身離去。（YouTube@NBC News）

結尾特朗普掀桌子英文原對話：

TRUMP:.....They're crooked just like you're crooked. Your press is crooked. And Meet the Press is crooked.

WELKER:To be fair, I'm not crooked. But let's continue.

TRUMP:Really? Well, you play right into their hands then. You know that these elections are rigged. Your network knows that they're rigged. ......We're like a third world country.

WELKER:But sir–

TRUMP:Your elections are crooked and you're crooked, and Meet the Press is crooked. And so is ABC and CBS and CNN. You're a one-sided crooked network. To this point. I've had enough. Thank you, darling. Have a good time.

WELKER:Mr. President, please, I traveled all the way to Wisconsin......

TRUMP:I sat in the rain with you for an hour. On and off in the rain, and I've given you enough time. You ought to straighten out your press, because dishonest media will never let our country be great again.