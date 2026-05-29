穆傑塔巴籲維護民族團結及國家統一　斥美以企圖分裂伊朗

伊朗最高領袖穆傑塔巴（Mojtaba Khamenei）於5月28日發表書面講話，批評美國及以色列企圖破壞伊朗穩定，呼籲所有忠於伊朗的人維護民族團結，並維護國家統一。



圖為2016年3月2日，伊朗最高領袖哈梅內伊（Ayatollah Khamenei）的次子穆傑塔巴（Mojtaba Khamenei）在德黑蘭出席會議。（Rouhollah Vahdati/ISNA/WANA (West Asia News Agency) via REUTERS ）

於伊朗議會成立紀念日之際，伊朗國營電視台宣讀穆傑塔巴的書面講話，批評敵人透過發動戰爭、經濟及宣傳領域施壓，企圖在伊朗社會製造分裂，以掩飾軍事上的失敗，並迫使伊朗屈服。

穆傑塔巴表示，伊朗人民在戰事中展現出團結、信仰和韌性，當前最重要任務之一是維護民族團結與社會凝聚力，避免政治和社會分裂。

他又指出，伊朗議會是體現民族意志和國家立法的重要支柱，他感謝所有議員，特別是議長卡利巴夫（Mohammad Bagher Ghalibaf）為國家發展所作努力。他又呼籲社會各界，特別是政治精英和議員，共同維護國家統一。

針對川普的言論，伊朗議會議長卡利巴夫（Mohammad Bagher Ghalibaf）隨即在X發文回擊。（Getty Images）