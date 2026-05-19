伊朗必須着眼全局　與美以纏鬥不能綁架全球

很多人注意到此次特朗普訪中期間中美達成的廣泛共識，除了在經貿層面達成協議，在地緣及國際政治層面的成果也相當豐富。

特朗普在台灣問題上「不想有人走向獨立」、表明我們不想「遠赴9500英里去打仗」、並且說對台軍售有待決定等表述，就是雙方會晤的重要成果。對仰仗美國才得以存在的台灣，特別是對民進黨和「台獨工作者」賴清德等構成致命打擊。

在伊朗問題上，中美也達成了非常重要的共識。雙方都認為霍爾木茲海峽應該放開航行，都反對海峽收費，且一致認為伊朗不得擁有核武器。特朗普還表示說，中方向他表示不會向伊朗提供武器。

需要說明的是，中方在伊朗問題上的表述不是和美國搞利益交換，而是從自身利益、區域穩定和全球能源供應鏈安全出發做出的獨立決定。在核武問題上不支持伊朗擁有核武，也秉持了核不擴散條約的立場，完全符合國際法。

伊朗戰事確實具有複雜性。伊朗這些年遭遇美國制裁、遭遇美以軍事打擊也的確令人同情。伊朗的國家主權和安全利益應該得到保證。但這不構成世界能源通道可以被長期封鎖的正當理由，也不能成為攔海收費的理由。

在面臨美以軍事打擊壓力的情況下，伊朗控制把霍爾木茲海峽作為逼對方讓步的武器可以理解。但伊朗也要認識到，波斯灣是世界油庫，霍爾木茲海峽是世界最重要的能源通道，地區穩定與海峽暢通對世界能源供應具有非常重要的意義。長期對海峽事實封鎖甚至謀求收費不具有正當性。

2026年4月7日，聯合國安理會就霍銷木茲海峽決議召開會議，中國常駐聯合國代表傅聰在紐約聯合國總部表明中方立場。（Reuters）

中國每年石油進口的48%來自中東，絕大部分也來自波斯灣。如果海峽長期封鎖，對中國的能源供應影響也非常嚴重。如果海峽收費，需求量和運量最大的中國會成為最大的冤大頭。中國不會允許這種情況發生。

即便照伊朗說法，收費只是對「敵國國家」。但一旦收費成為慣例，赦免成為一種例外的恩賜，誰知道這個「恩賜」那一天會收回？會不會成為能源鏈條上的一個不確定、不穩定因素？

「冤有頭，債有主」，伊朗不能搞集體懲罰，讓美以之外的無辜國家連坐。如果硬要較勁，波及到外界的生計，其它國家也會採取對策。

隨着海峽封鎖日久，伊朗必須認識到，周邊阿拉伯國家的耐心和包容心正在喪失。阿聯酋、沙特等沒有公開參戰的國家據報在熱戰期間已曾秘密對伊朗採取軍事行動。

與此同時，以色列也在磨刀霍霍，希望再次挑起戰爭。美國在大兵壓境的同時，國會於上周也剛剛否決了一項限制特朗普對伊朗發動戰爭權力的決議。特朗普也一直沒有放棄再次開打的選項。

事實上，伊朗必須認識到，雖然在前一波戰爭中，美國被還伊軍擊得灰頭土臉，但是兩國的實力還是完全不具有可比性。

2026年3月10日，聯合國貿易和發展會議（貿發會議）的最新報告表示，自2月28日以來，霍爾木茲海峽（Strait of Hormuz）的船舶交通量已驟降97%。（UNCTAD）

特朗普只是不想陷入一場對自身不利的消耗戰爭。如果把特朗普逼到牆角，把他惹瘋，美國真放開了打，即便不能完全征服伊朗，也絕對有實力把伊朗打殘。

尤其在以色列扇風挑撥，和其它中東國家已經對伊朗失去耐心，若再開戰極有可能暗中參戰的情況下，形勢對伊朗非常不利。

中國在伊朗問題上的立場非常清晰。一碼是一碼。中方珍惜與伊朗的關係。也正是考慮到這些問題的歷史經緯複雜性，所以始終對伊朗抱持同情立場，反對美以採取軍事行動，一直在勸和促談。

與此同時，對於封鎖霍爾木茲海峽可能衍生的能源供應鏈安全與地區衝突升級問題，對所謂的海峽收費問題，對核問題等，中方也有自己的利益。

伊朗必須從全局着眼，要適可而止，見好就收。要考慮到所有玩家的利益。尤其要考慮原本對伊朗持同情立場國家的利益。若只盯着自己手裏的牌打，當心把一手好牌打得稀爛，最終可能會得不償失。