伊朗革命衛隊威脅：若再遭美以襲擊　衝突將蔓延至中東之外

伊朗革命衛隊5月20日（周三）發表措辭強硬的聲明，威脅如果美國和以色列恢復對德黑蘭的襲擊，衝突將「蔓延至（中東）地區之外」。



據伊朗半官方的梅爾通訊社（Mehr news agency）報道，革命衛隊在聲明中表示，如果對伊朗的侵略再次發生，「這次戰爭將蔓延至（中東）地區之外，我們將以毀滅性的打擊讓你們在你們無法想像的地方遭受毀滅」。

2025年11月12日，伊朗德黑蘭，圖為伊斯蘭革​​命衛隊（IRGC）將旗下的導彈安排在航空部隊博物館展出。（Reuters）

據美媒CNBC報道，此前不久，美國特朗普（Donald Trump，又譯川普）政府就解決伊朗戰爭的前景發出了一些模糊的訊息。

在革命衛隊發出警告後，特朗普告訴記者，他對伊朗問題「並不著急」，並補充說：「我希望看到少數人喪生，而不是很多人喪生。」他還說：「我們已經把他們（指伊朗）消滅殆盡。伊朗已經被消滅了。」

伊朗努爾新聞網（Nour News）21日引述伊朗外交部發言人巴蓋伊（Esmaeil Baghaei）報道，伊朗已收到美方的意見，正在審閱。

2026年4月5日，伊朗外交部發言人巴蓋伊（Esmaeil Baghaei）在德黑蘭接受採訪。（Reuters）

巴蓋伊還補充說，巴基斯坦繼續斡旋德黑蘭與華盛頓之間的訊息交流，並表示雙方已根據伊朗最初提出的14點框架進行多輪溝通。