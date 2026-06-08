中國稀土對日本出口銳減八成　日本急尋澳印替代源

據貿易數據分析顯示，中國對日本的稀土出口量急劇下降，2026年3月及4月的出口量較去年同期大減超過八成。此趨勢被認為是日中關係惡化下，中國加強戰略資源出口管制的直接結果。



據日經新聞6月8日報道，從1月開始，基於軍民兩用物項的管制，中國對日本的出口管制變得更加嚴格。根據中國海關數據，在中國政府管制的多種稀土中，用於電動車摩打的鏑和鋱，自2026年1月以來對日出口已降至零。同樣關鍵的釔，1至4月的對日出口也暴跌九成以上。中國是全球最大的稀土生產與加工國，在稀土冶煉領域佔據超過九成的全球市場份額。

中國自2025年4月起對多種稀土實施出口管制，並在2026年1月進一步收緊相關規定。分析指出，此舉是針對日本首相高市早苗涉台言論的經濟反制措施。此前，中國在2010年也曾因釣魚島爭議暫停對日稀土出口。

為應對供應危機，日本企業正加速尋求替代來源。JX金屬投資了澳大利亞的稀土礦床，Proterial（原日立金屬）則考慮在印度建設工廠，生產不使用重稀土的新磁鐵。同時，三菱材料決定投資美國回收技術公司，以加強資源循環利用。

目前，完全替代中國供應並不容易。有日本企業高層警告，若情況持續，可能在日本國內的生產造成障礙。部分企業已開始將摩打等零組件的組裝工序轉移至中國，再以成品形式出口至日本，以規避原料出口限制。此一發展也引起日本政府關注，擔憂可能加速產業鏈外移。