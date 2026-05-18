澳洲財長再令六股東出售「北方礦業」股份　防止中資操縱稀土

澳洲財長查默斯（Jim Chalmers）5月18日下令，再有六家與中國有關聯的投資公司必須在未來兩週內，出售其在澳洲稀土礦商北方礦業公司（Northern Minerals）的所有持股，以保護澳洲國家利益與關鍵礦產供應鏈。



據澳洲廣播公司（ABC News）這六家公司分別為Hong Kong Ying Tak Ltd圖為、Real International Resources Ltd、Qogir Trading & Service Co Ltd、Chuanyou Cong、Vastness Investment Group Ltd​ 及Zhongxiong Lin，合共持有北方礦業約17%股份。財長發言人表示，此決定「完全是依據財政部及外國投資審查委員會的建議」，目的是保護國家利益並確保外國投資框架的合規性。他強調，當局將在有需要時採取進一步行動。

資料圖片：澳洲稀土礦商北方礦業公司開發項目。（northernminerals）

北方礦業正在東金伯利（East Kimberley）地區開發布朗斯山脈重稀土項目（Browns Range Heavy Rare Earths Project），旨在生產用於軍事、計算及清潔能源技術的關鍵元素鏑（Dysprosium，Dy）和鋱（Terbium，Tb）。該公司被視為美國與澳洲打破中國在關鍵礦產供應鏈主導地位的關鍵一環，並已獲得美國進出口銀行約5億美元的資助。

被勒令出售股份的中國投資者之一，總部位於北京的Vastness Investment Group，曾試圖推翻北方礦業董事長，但在今年稍早放棄了這項嘗試。

查默斯曾在2023年阻止了與中國有關聯的投資機構「域瀟基金」（Yuxiao Fund）增持該公司股份；次年，他又下令另外五家與中國有關聯的公司撤資。