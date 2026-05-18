白宮：中國同意解決美國對特定稀土短缺擔憂
撰文：韓學敏
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白宮方面表示，中國已同意解決美國對部分特殊稀土供應短缺的擔憂。此短缺源於北京實施的出口管制，相關稀土對國防、航空航天及晶片製造至關重要。
據路透社5月18日報道，白宮在一份概述上週美中峰會主要協議的資料文件中指出：「中國將解決美國對與稀土及其他關鍵礦物（包括釔、鈧、釹和銦）相關的供應鏈短缺的擔憂。」文件亦稱，北京還將處理美方對中國稀土加工設備與技術出口限制的關切。
中國的稀土出口管制於2025年4月實施，作為對美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）「解放日」關稅的報復措施。儘管北京與華盛頓在去年10月曾達成協議，但這些管制仍嚴格限制部分稀土出口，其中對釔和鈧等特殊稀土的掌控最為嚴格。然而，中國商務部在上週六自行發布的成果摘要中，並未提及稀土。
中國主導全球稀土供應鏈，提煉全球超過90%的稀土，但其專業知識與技術受到嚴密保護，外國企業一般難以取得。
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