內塔尼亞胡確認暫緩攻擊伊朗　但倘受襲將強力還擊

針對伊朗6月7日對以色列發動導彈襲擊，以反擊以軍對黎巴嫩的打擊。以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）於8日發表簡短聲明稱，在德黑蘭停止襲擊後，他決定對伊朗暫緩開火，但警告如果伊朗和真主黨恢復襲擊，以色列將以強力回應。他又表示，已告知美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普），以色列擁有完全的自衛權。



2026年6月8日，約旦河西岸拉馬拉，以色列防空系統攔截從伊朗向以色列發射的導彈。（Reuters）

特朗普7日曾與內塔尼亞胡通話，敦促不要報復伊朗。內塔尼亞胡8日表示，伊朗及其代理人真主黨比以往任何時候都更加虛弱，而以色列則變得更加強大，以色列與他們的戰爭尚未結束。

內塔尼亞胡稱，以色列目前對伊朗保持克制，但如果伊朗再犯錯，以軍將以壓倒性力量作出回應。

2026年6月8日，以色列空襲後，黎巴嫩南部濃煙滾滾。（Reuters）

以防長：繼續在黎巴嫩打擊真主黨

而在內塔尼亞胡發表聲明前，以色列國防部長卡茨（Israel Katz）宣布，以色列將繼續在黎巴嫩打擊真主黨，如果真主黨襲擊以色列，以色列將對貝魯特進行打擊。他還表示，以色列「斷然拒絕」伊朗先前的威脅，即一旦以色列繼續在黎巴嫩採取軍事行動，伊朗將作出回應。

以色列軍方同時發布緊急警報，促黎巴嫩南部提爾（Tyre）地區的居民撤離。