美軍向阿曼灣空載油輪開火 指試圖違反封鎖令駛往伊朗
撰文：蕭通
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美軍中央司令部（CENTCOM）6月8日公布，美軍當天在阿曼灣向一艘試圖駛往伊朗港口的空載油輪開火，使其喪失航行能力。
該艘懸掛帕勞（又譯帛琉）國旗的「Marivex」號油輪違反美國封鎖令，當時經由阿曼灣國際海域向伊朗方向航行，船員因拒絕遵從美軍指令。來自航空母艦林肯號（USS Abraham Lincoln）的一架F/A-18「超級大黃蜂」戰鬥機，向該油輪發射了精確制導武器，使其喪失航行能力。
載有24名印度籍船員 船上曾經起火
路透社報道，據印度消息人士稱，Marivex號此前已遭美國財政部屬下外國資產控制辦公室（OFAC）制裁。印度航運部門稱，該油輪載有24名印度籍船員，雖然船上曾經起火，但所有船員安全。
美軍中央司令部稱，自4月13日開始對伊朗港口實施海上封鎖以來，美軍已令7艘商船喪失航行能力，強制134艘船隻改變航向。
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