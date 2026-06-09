美軍向阿曼灣空載油輪開火　指試圖違反封鎖令駛往伊朗

美軍中央司令部（CENTCOM）6月8日公布，美軍當天在阿曼灣向一艘試圖駛往伊朗港口的空載油輪開火，使其喪失航行能力。



2026年3月6日，美軍一架執行「史詩狂怒行動」（Operation Epic Fury）的F/A-18E「超級大黃蜂」戰機，降落於航空母艦林肯號（USS Abraham Lincoln）。（Getty Images）

該艘懸掛帕勞（又譯帛琉）國旗的「Marivex」號油輪違反美國封鎖令，當時經由阿曼灣國際海域向伊朗方向航行，船員因拒絕遵從美軍指令。來自航空母艦林肯號（USS Abraham Lincoln）的一架F/A-18「超級大黃蜂」戰鬥機，向該油輪發射了精確制導武器，使其喪失航行能力。

載有24名印度籍船員 船上曾經起火

路透社報道，據印度消息人士稱，Marivex號此前已遭美國財政部屬下外國資產控制辦公室（OFAC）制裁。印度航運部門稱，該油輪載有24名印度籍船員，雖然船上曾經起火，但所有船員安全。

美軍中央司令部稱，自4月13日開始對伊朗港口實施海上封鎖以來，美軍已令7艘商船喪失航行能力，強制134艘船隻改變航向。