路透：美議員促政府收緊晶圓代工廠監管　防中企獲先進AI晶片

兩位來自美國兩黨的參議員6月8日（周一）敦促特朗普（Donald Trump）政府收緊對台積電等晶片代工製造商的監管，以防止它們為中國企業的海外子公司生產先進AI晶片。



路透社報道，印第安納州共和黨參議員班克斯（Jim Banks）及新澤西州民主黨參議員安迪金（Andy Kim）致信美國商務部工業安全局局長凱斯勒（Jeffrey Kessler），要求該局解決中國企業子公司訂購定製晶片的問題。

2025年8月25日，圖為美國晶片巨頭英偉達（Nvidia，又譯輝達）的標誌和電腦主板。（Reuters）

兩位參議員在信中寫道,「如果這一漏洞得不到解決，將嚴重削弱美國對（中國）獲取先進計算能力所施加的其他所有限制。通過在世界最先進的代工廠下訂單就能規避出口管制，對美國國家安全或美國產業的競爭力沒有任何實質性的保護作用。」

特朗普政府此前已採取行動，堵住一個可能導致企業將先進晶片出口至中國境外子公司的潛在漏洞。負責監管出口管制法律的美國商務部工業與安全局（BIS）已明確表示，向馬來西亞等第三國的中國企業子公司銷售產品需要取得許可。