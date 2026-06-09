世界盃2026｜比寧咸友賽首任英格蘭隊長　杜慈拒證必然正選之位

英格蘭在周日（7日）的友賽一球小勝新西蘭，祖迪比寜咸（Jude Bellingham）在下半場初次戴上隊長臂章，主帥杜慈（Thomas Tuchel）卻不保證這名皇家馬德里球星是必然正選，明言比寧咸是潛在正選的球員之一，要爭正選就要爭取表現。



憑哈利卡尼一箭定江山，英格蘭在友賽小勝新西蘭，中場大將祖迪比寧咸下半場接過隊長臂章，是他首次以隊長身份領軍。即使英格蘭主帥杜慈賽後盛讚比寧咸的表現，在他心目中非必然正選，「我認為有14﹑15名球員是潛在正選，比寧咸當然是其中之一，這些角色可能隨時改變，每個球員也須為正選而奮鬥。」

比寧咸在友賽戴上隊長臂章，杜慈不敢保證對方是必然正選。（Getty Images）

當英格蘭在修夫基（Gareth Southgate）治下，比寧咸的正選位置十分穩固，2024年歐國盃7場賽事全數正選，但自從杜慈接掌英軍後，比寧咸僅4次正選上陣，另外3次後備入替。比寧咸與杜慈的關係一直是外界焦點，上年6月英格蘭不敵塞內加爾後，杜慈賽後以「令人作嘔」形容比寧咸該場的表現，即使他隨後為此道歉，兩人關係令人關注。

比寧咸近期受腳傷纏身，杜慈對這名皇馬球星的狀態感樂觀：「他（比寧咸）正處於最佳狀態，傷癒後精神煥發，渴望上場比賽，而且狀態極佳。」

杜慈與比寧咸的關係一直是外界關心的話題。（Getty Images）

效力阿士東維拉的摩根羅渣士（Morgan Rogers），是杜慈的愛將，同時是比寧咸的競爭對手，他掌帥的13場比賽中，羅渣士12次出場，是唯一一名出戰全部8場世界盃外圍賽的英格蘭球員。