世界盃2026｜比寧咸友賽首任英格蘭隊長 杜慈拒證必然正選之位
撰文：胡卉忻
出版：更新：
英格蘭在周日（7日）的友賽一球小勝新西蘭，祖迪比寜咸（Jude Bellingham）在下半場初次戴上隊長臂章，主帥杜慈（Thomas Tuchel）卻不保證這名皇家馬德里球星是必然正選，明言比寧咸是潛在正選的球員之一，要爭正選就要爭取表現。
憑哈利卡尼一箭定江山，英格蘭在友賽小勝新西蘭，中場大將祖迪比寧咸下半場接過隊長臂章，是他首次以隊長身份領軍。即使英格蘭主帥杜慈賽後盛讚比寧咸的表現，在他心目中非必然正選，「我認為有14﹑15名球員是潛在正選，比寧咸當然是其中之一，這些角色可能隨時改變，每個球員也須為正選而奮鬥。」
當英格蘭在修夫基（Gareth Southgate）治下，比寧咸的正選位置十分穩固，2024年歐國盃7場賽事全數正選，但自從杜慈接掌英軍後，比寧咸僅4次正選上陣，另外3次後備入替。比寧咸與杜慈的關係一直是外界焦點，上年6月英格蘭不敵塞內加爾後，杜慈賽後以「令人作嘔」形容比寧咸該場的表現，即使他隨後為此道歉，兩人關係令人關注。
比寧咸近期受腳傷纏身，杜慈對這名皇馬球星的狀態感樂觀：「他（比寧咸）正處於最佳狀態，傷癒後精神煥發，渴望上場比賽，而且狀態極佳。」
效力阿士東維拉的摩根羅渣士（Morgan Rogers），是杜慈的愛將，同時是比寧咸的競爭對手，他掌帥的13場比賽中，羅渣士12次出場，是唯一一名出戰全部8場世界盃外圍賽的英格蘭球員。
世界盃熱身賽︱英格蘭主帥杜慈續做實驗 友賽小勝新西蘭仍獲正評世界盃｜英格蘭超級球迷第10次朝聖 為去現場睇波賣樓籌錢｜有片世界盃2026｜英格蘭公布球衣號碼比寧咸10號 兩小將或被委以重任世界盃｜高盛料西班牙為奪標大熱 英格蘭捧盃機會率僅5%西甲｜英格蘭翼鋒哥頓正式加盟巴塞 拉舒福特未獲買斷去向成疑歐協聯｜禾頓攻守兼備成決賽MVP 卻落選英格蘭世盃大軍杜慈捱轟世界盃2026｜英媒借AI重選決賽周大軍名單 10名杜慈棄將受青睞世界盃2026︱英格蘭公布大軍名單 杜慈：不一定要選最有天份球員世界盃2026｜添巴受傷未癒退隊 荷蘭補選新特蘭通天老倌世界盃2026｜耶馬在內西班牙3傷兵 預計能於決賽周首場比賽復出