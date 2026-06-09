世界盃2026｜尼馬有望趕上巴西決賽周首戰　MRI證康復進展順利

【足球】巴西國家隊在周一（6月8日）發表聲明宣布，當家球星尼馬（Neymar）的小腿傷勢目前「恢復進展順利」。此前，這個最新傷病曾讓外界深切關注他能否趕上巴西的世界盃揭幕戰。



這名巴西國家隊歷史進球王於周一接受了磁力共振（MRI）掃描檢查。結果顯示他的「治療取得了良好進展」，這無疑為他代表安察洛堤（Carlo Ancelotti）執教的桑巴軍團在美國披掛上陣帶來巨大希望。

尼馬在拍攝世界盃官方照。（Getty Images）

巴西足協在聲明中說：「尼馬將繼續按照巴西隊醫療團隊的既定計劃，繼續他的傷勢復原與體能恢復訓練日程。」

尼馬上個月底被確診為小腿肌肉受傷，自那以來他便一直在與時間賽跑，以期及時恢復體能。巴西將在當地時間星期六（13日）在新澤西的大都會人壽體育場迎來本屆世界盃的首場小組賽，對手是北非勁旅摩洛哥。

尼馬因傷並未在熱身賽上場。（Getty Images）

在星期一於巴西隊大本營進行的戶外合練中，尼馬並未跟隨隊友一同上場訓練。巴西隊目前駐紮在美職聯（MLS）紐約紅牛（New York Red Bulls）位於曼克頓以西約50公里的全新訓練基地，尼馬當天留在健身房進行恢復性訓練。

34歲的尼馬曾是前巴塞隆拿（Barcelona）和巴黎聖日耳門（PSG）的超級巨星，也是巴西隊過去三屆世界盃征程中的進攻核心。然而，由於尼馬近年接連不斷的嚴重傷病，自2023年以來就未能代表國家隊出戰過正式比賽，因此他入選本屆世界盃大名單引發不小的爭議。

尼馬曾效力於西甲豪門巴塞隆拿。（Getty Images）

面對外界的重重疑慮，主帥安察洛堤早前依然力挺尼馬，堅稱這名山度士前鋒能趕上巴西的第一場或第二場小組賽。這名意大利名帥同時也大派定心丸，表示對尼馬的復出會保持耐心，「絕不會急於一時」。

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