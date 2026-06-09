世界盃2026 | 馬會迎世界盃推足球主題活動 預告傳奇明驚喜現身
撰文：陳綵瑤
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全城矚目的美加墨世界盃即將開鑼，為響應這項足球盛事，香港賽馬會（馬會）今日（9日）舉行「全城足球主場」活動發布會，並預告明日將有國際足球明星驚喜現身。
「賽馬聯乘足球」系列活動開始
為迎接世界盃，逢星期三晚賽馬日，舉辦快活星期三「賽馬聯乘足球」系列活動，結合賽馬與足球主題，包括6月10日、24日及7月8日舉行。屆時有國際歌手現場獻唱，聯想集團（Lenovo）執行副總裁及聯想方案服務業務集團總裁黃建恒更透露在明日（10日）的活動中，將一名足球傳奇人物帶到現場！
Lenovo AI足球體驗館獨家開放
除了賽馬活動，FIFA世界盃2026官方科技合作夥伴Lenovo亦開放Lenovo體驗館，由AI驅動的足球專區將設有豐富的數碼互動體驗，向公眾展示有助提升運動表現、分析能力及增加球迷互動的科技，讓香港成為賽事主辦地區以外，唯一能讓球迷親身體驗此項科技體驗的城市。
場外投注處延長開放時間
為配合世界盃，由星期五（12日）起，馬會將於25個指定比賽日延長23間場外投注處的開放時間，提前至早上8時或早上9時開始營業，以方便球迷觀賞在香港時間上午舉行的國際足球賽事直播。更多活動詳情，可參閲馬會官方網站：https://campaigns.hkjc.com/home-of-football/ch/
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