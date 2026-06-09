世界盃2026 | 馬會迎世界盃推足球主題活動　預告傳奇明驚喜現身

全城矚目的美加墨世界盃即將開鑼，為響應這項足球盛事，香港賽馬會（馬會）今日（9日）舉行「全城足球主場」活動發布會，並預告明日將有國際足球明星驚喜現身。



馬會發佈「全城足球主場」系列活動。（陳綵瑤攝）

「賽馬聯乘足球」系列活動開始

為迎接世界盃，逢星期三晚賽馬日，舉辦快活星期三「賽馬聯乘足球」系列活動，結合賽馬與足球主題，包括6月10日、24日及7月8日舉行。屆時有國際歌手現場獻唱，聯想集團（Lenovo）執行副總裁及聯想方案服務業務集團總裁黃建恒更透露在明日（10日）的活動中，將一名足球傳奇人物帶到現場！

Lenovo AI足球體驗館獨家開放

除了賽馬活動，FIFA世界盃2026官方科技合作夥伴Lenovo亦開放Lenovo體驗館，由AI驅動的足球專區將設有豐富的數碼互動體驗，向公眾展示有助提升運動表現、分析能力及增加球迷互動的科技，讓香港成為賽事主辦地區以外，唯一能讓球迷親身體驗此項科技體驗的城市。

香港賽馬會體育業務執行總監施永傑與聯想集團執行副總裁及聯想方案服務業務集團總裁黃建恒完成啟動儀式。（陳綵瑤攝）

馬會公佈「全城足球主場」系列活動。（陳綵瑤攝）

聯想集團執行副總裁及聯想方案服務業務集團總裁黃建恒透露傳奇球星將現身。（陳綵瑤攝）

場外投注處延長開放時間

為配合世界盃，由星期五（12日）起，馬會將於25個指定比賽日延長23間場外投注處的開放時間，提前至早上8時或早上9時開始營業，以方便球迷觀賞在香港時間上午舉行的國際足球賽事直播。更多活動詳情，可參閲馬會官方網站：https://campaigns.hkjc.com/home-of-football/ch/