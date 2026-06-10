加拿大航空前機師涉嫌無牌駕駛長達17年被捕　至少涉及900多航班

加拿大廣播公司（CBC）6月9日報道，安大略省皮爾區警方（Peel Regional Police）日前披露，一名航空公司機長涉嫌在長達17年且從未持有所需飛行執照的情況下駕駛飛數百班航班，將面臨欺詐罪、擾亂公共秩序罪、兩項使用偽造文件罪等多項指控。加拿大航空公司周一發表聲明證實，涉案者為該公司一名前機師，並透露加拿大運輸部（Transport Canada）已就事件作出處罰。



當地警方周二在新聞發布會上表示，當局早前展開了一項名為「伊卡洛斯計畫」（Project Icarus）的大型詐欺調查，並於6月1日拘捕現年59歲的安大略省巴里市居民Geoffrey Wall。他於2009年至2025年間，曾駕駛多達900多次國內和國際航班，涉及波音767、777和787等客機並接載過數萬名乘客，其年薪近300萬美元（約2351萬港元）。

警方稱，Wall於1998年開始航空職業生涯，並於2009年晉升為機長。他涉嫌在擔任機長期間使用偽造的飛行員執照欺騙加拿大航空公司和加拿大交通部，並試圖透過向警方提交虛假報告來掩蓋行為。

現年59歲的安大略省巴里市居民Geoffrey Wall於1998年開始航空職業生涯，並於2009年晉升為機長，他被發現未持有所需的航空運輸機師執照（Airline Transport Pilot Licence，ATPL）執照。(Georgian College)

加航發言人表示，涉事機師獲晉升為機長後，被發現未持有所需的航空運輸機師執照（Airline Transport Pilot Licence，ATPL）執照。公司在發現問題後已立即將其停飛，並主動向加拿大運輸部通報事件。

加航強調，事件並未對飛行安全構成風險，因為涉事機師持有有效的商業飛行員執照（Commercial Pilot Licence），並一直通過所有規定的飛行能力及技術考核。航空公司同時證實，涉事人士已不再受僱於加航。

加航表示，公司對事件極為重視，並指出所有機師均須接受嚴格及定期的資格審查。

根據現行規定，加航機師每6個月須接受一次定期在職訓練，每12個月須接受由加拿大運輸部認可飛行檢查員進行的飛行測試。此外，公司每年亦會兩次核對機師執照資料。

2026年4月5日，加拿大航空空中巴士A330-300在葡萄牙里斯本德爾加多國際機場（Humberto Delgado International Airport）起飛。（Getty）

加航表示，事件曝光後已進行內部審計，暫未發現其他機師存在類似不合規情況。

代表航空公司機師的航空公司機師協會（Air Line Pilots Association，ALPA）亦就事件發表聲明，表示旅客及機組人員的安全始終是首要考慮。工會指出，業界一直嚴格遵守所有監管及執照要求，並致力維持最高水平的安全、合規及專業標準。

不過，當地警方形容這次事件，如像「一位持有家庭醫生執照的醫生，卻在自己的診所裏進行腦外科手術。」