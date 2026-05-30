王毅訪加晤卡尼　稱中加關係重歸正軌　加拿大對華出口增長或翻倍

中國外長王毅正在對加拿大進行為期三天的訪問，這是過去十年來中國外長首次訪問加拿大，代表兩國關係正進一步改善。王毅5月29日（周五）在與加拿大外長阿南德（Anita Anand）會晤時表示，加拿大有望超額完成其到2030年對華出口增長50%的目標。王毅又指，他認為在兩國關係持續發展的推動下，加拿大對華出口增長甚至有望可以翻倍。



加拿大總理卡尼發文指中加正建立穩定和富建設性的夥伴關係：

據路透社報道，阿南德在會晤中表示：「加拿大致力於發展經濟和實現貿易關係多元化。」她還說：「加中經濟關係意義重大。」

王毅在與阿南德會面時提到，邀請加方作為主賓國參加中國國際進口博覽會。

王毅29日下午與總理卡尼舉行私人會面。

卡尼請王毅轉達對中國領導人的誠摯問候，卡尼表示今年初訪華時，同中方領導人共同決定構建加中新型戰略夥伴關係。過去4個月來，加中各層級交往、各領域合作加速重啟推進，取得積極成果。

加方願同中方一道，密切高層交往，深化能源、金融、農漁業等領域合作，不斷夯實兩國關係基礎。加方支持中方主辦亞太經合組織領導人非正式會議，願同中方共同倡導和踐行多邊主義，為全球經濟發展和世界和平穩定作出貢獻。

王毅向卡尼轉達中國領導人的問候，表示卡尼成功訪華，中加關係校正航向，重歸正軌。兩國領導人確定構建中加新型戰略夥伴關係，為雙邊關係發展提供了戰略指引。事實已證明，中加關係轉圜，符合兩國利益，順應各方期待，是加方的正確選擇。

王毅認為，兩國之間不存在根本利害衝突，擁有巨大合作空間。中方願同加方相互尊重、相向而行、求同存異、加強溝通、深化合作，推動兩國關係實現健康、穩定、可持續發展。雙方應堅持多邊主義、堅持國際法治、堅持戰略自主，支持自由貿易和開放型世界經濟，既造福兩國人民，也為動盪多變的世界注入中加兩國的穩定性。