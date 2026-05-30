加拿大華裔男網上售「自殺包」　認協助自殺罪以避免謀殺指控

加拿大安大略省60歲華裔男子Kenneth Law此前涉網上銷售「自殺包」。他於5月29日（周五）承認協助自殺罪，協助14名年齡介乎16歲至36歲的安大略省居民自殺，從而避免謀殺審判。他將於9月被判刑。



路透社報道，Kenneth Law周五在位於安大略省新市（Newmarket）的安大略省高等法院出庭。根據一份逾60頁事實陳述，Kenneth Law還承認，在英國有79人因使用他出售的產品而死亡。

2026年5月29日，加拿大安大略省新市（Newmarket），此前涉嫌售賣「自殺包」的加拿大60歲華裔男子Kenneth Law承認協助自殺罪。圖為新市高等法院外。（Reuters）

據悉，Kenneth Law本來在多倫多一間五星期酒店任職廚師，他涉嫌在網上銷售帶有亞硝酸鈉的「自殺包」，協助他人自殺，加拿大警方判斷他寄出逾1200個包裹，遍及全球約40個國家，其中有約160個寄到加拿大國內。

Kenneth Law此前於2023年5月被捕，他先被控兩項教唆和協助自殺罪名，加拿大警方隨後於8月29日決定加控其12項涉嫌在網上出售協助他人自殺物品。