卡尼宣布美加跨境大橋即將通車　白宮：特朗普反對立場不變

加拿大總理卡尼（Mark Carney）6月9日表示，連接美國底特律與加拿大溫莎的戈迪·豪國際大橋（Gordie Howe International Bridge）將於本週末通車。白宮回應置評要求時，稱美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）對大橋開通一事的反對立場未有改變。



加拿大廣播公司（CBC）報道，卡尼在前往參加內閣會議途中簡短地發表上述講話。他表示，大橋通車是積極的訊息，是美加兩國合作的象徵及實際事例。

這張2026年2月11日在美國密歇根州底特律拍攝的照片，可以看到連接美國底特律與加拿大溫莎的戈迪·豪國際大橋（Gordie Howe International Bridge）。（Getty）

卡尼補充指，大橋開通對跨境的加拿大人、美國人以及商業活動來說都是好事，惟未進一步透露開通後的具體交通安排。

然而，白宮一名官員回應CBC置評要求時稱，特朗普致力於為美國人民爭取最佳協議，對大橋開通的立場未改變。特朗普2月曾威脅不允許大橋開放，除非美國能獲得「合理補償」。

2026年1月21日，瑞士達沃斯，美國總統特朗普（Donald Trump，左）出席第56屆世界經濟論壇（WEF）年會時發表講話。（Reuters）2026年1月20日，瑞士達沃斯，加拿大總理卡尼（Mark Carney，右）出席第56屆世界經濟論壇（WEF）年會時發表講話。（Reuters）

溫莎市長Drew Dilkens表示，他已受邀參加12日舉辦的大橋開通慶祝活動。路透社此前引述地方媒體指，大橋預計將於15日通車。