特朗普威脅阻止美加大橋開通　多項說法遭事實核查「打臉」

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）周一（2月9日）在社交媒體發文，威脅阻止連接美國密歇根州底特律（Detroit）與加拿大安大略省溫莎（Windsor）的戈迪·豪國際大橋（Gordie Howe International Bridge）開通。然而，經美媒事實核查，其言論中多項說法與既有事實不符，並遺漏關鍵背景，引發加拿大及美國密歇根州官員澄清。



美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）2026年2月9日表示，除非加拿大向美國提供「一切補償」並讓美國獲得「應得的公平和尊重」，否則不會開放一座連接美加邊境的大橋開通。（網頁截圖）

特朗普在貼文中稱，「加拿大政府希望我，作為美國總統，允許他們佔美國便宜」，卻未提2017年2月他第一任期初期，與時任加拿大總理杜魯多（Justin Trudeau）發表聯合聲明，稱期待該橋盡快竣工。加拿大前保守黨議員沃森（Jeff Watson）表示，特朗普此前希望加快建設，如今卻想將其作為貿易戰籌碼。

特朗普稱「我們或許至少應擁有這座橋樑一半的所有權」。事實是，密歇根州和加拿大各擁有該橋50%股份，密歇根州州長惠特默（Gretchen Whitmer）辦公室、溫莎市長迪爾肯斯（Drew Dilkens）等均對此予以證實。

2025年12月9日，美國賓夕凡尼亞州，總統特朗普（Donald Trump）在一個賭場度假村就美國經濟和消費能力發表講話，並做出手勢。（Reuters）

特朗普要求加拿大給予補償才允許通行，但未明確講述補償內容。實際上，在密歇根州議員拒絕通過出資後，加拿大承擔全部建設費用，計劃通過收取通行費收回成本，後續收入將在雙方之間分配。

特朗普稱加拿大建橋「幾乎沒使用美國材料」。加拿大總理卡尼（Mark Carney）、安大略省省長福特（Doug Ford）、溫莎市長迪爾肯斯及前密歇根州州長斯奈德（Rick Snyder）等均表示使用了美國鋼材。福特指出，儘管是加方出資，約四分之一鋼鐵和混凝土來自美國。