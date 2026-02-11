特朗普威脅阻美加大橋通車　卡尼：已提醒對方建築費全由加方承擔

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）2月10日與加拿大總理卡尼（Mark Carney）通話，並明確表示，由加拿大「控制」連接底特律和安大略省溫莎的新大橋通行是「不可接受」。卡尼同日表示，與特朗普進行了一次「積極的」對話，並提醒對方，這座橋樑是由加拿大出資建造的，而美國也共享大橋的擁有權。



據路透社報道，白宮發言人萊維特（Karoline Leavitt）向記者表示，美國至少應該擁有戈迪·豪國際大橋（Gordie Howe International Bridge ）一半的業權，並對過橋的交通有共同管轄權。

特朗普發文砲轟美加新大橋並沒有使用來自美國的建築材料：

2月9日（周一），特朗普在網上發布一篇長文，錯誤地聲稱耗資46億美元（約360億港元）、連接加拿大安大略省溫莎市和美國密歇根州底特律市的戈迪·豪國際大橋「幾乎沒有任何使用任何美國的材料」。這座大橋預計將於2026年初通車。

在貼文中，特朗普還聲稱加拿大擁有大橋的兩端，並提出一個荒謬的論點：加拿大與中國之間貿易的增長最終將導致加拿大人被禁止打冰球。

特朗普寫道：「現在，加拿大政府竟然指望我，身為美國總統，允許他們『占美國的便宜』！美國能得到什麼？——什麼也得不到！」

卡尼回應特朗普有關美加新大橋的言論：

加拿大總理卡尼10日受訪時試圖淡化特朗普的言論，並用法語告訴記者「情況將會得到解決」。

卡尼表示：「我已經解釋過了，加拿大支付了大橋的建設費用，惟大橋的擁有權由密歇根州和加拿大政府共同擁有，在橋樑的建設過程中，顯然使用了加拿大鋼鐵和加拿大工人，但也有美國鋼鐵和美國工人參與其中，這是我們兩國合作的絕佳例子。」

2026年1月21日，瑞士達沃斯，美國總統特朗普（Donald Trump，左）出席第56屆世界經濟論壇（WEF）年會時發表講話。（Reuters）2026年1月20日，瑞士達沃斯，加拿大總理卡尼（Mark Carney，右）出席第56屆世界經濟論壇（WEF）年會時發表講話。（Reuters）

自特朗普2025年1月再度入主白宮以來，就多次聲稱要將加拿大納入美國，成為其第51個州，又向加拿大的貨品加徵關稅。卡尼1月在瑞士達沃斯發表「舊秩序終結論」後，特朗普稱加拿大依賴美國生存，導致美加關係持續緊張。