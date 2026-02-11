特朗普威脅阻美加大橋通車　加拿大倒楣　中國躺着再中槍？

很是哭笑不得。人在家中坐，禍從天上來。1，特朗普又翻臉，真是說翻臉就翻臉。2，加拿大很憋屈，怎麼又是我最倒楣。3，中國也很無奈，躺槍躺得太冤枉。



怎麼回事？特朗普又拿加拿大祭旗了。不得不說，有時候，國際政治的荒誕劇，比精心編排的戲劇更考驗我們觀眾的承受力。

看了一下時間，2月9日下午5點43分，可能有點無聊，特朗普突然將矛頭對準了加拿大，更準確地說，對準了連接加拿大安大略省和美國密西根州的戈迪·豪國際大橋（Gordie Howe International Bridge ）。

2026年2月9日，美國總統特朗普（Donald Trump）在網上發文表示：「加拿大正在安大略省和密歇根州之間建造一座巨大的橋樑。而加拿大和美國兩邊的橋樑都歸加拿大所有，而且，這座橋樑幾乎沒有使用任何美國的材料。」圖為特朗普所指的戈迪·豪國際大橋（Gordie Howe International Bridge）（Truthsocial@RealDonald Trump）

很長一段文字，充滿著特朗普的特色，但怨恨滿滿，殺氣騰騰。簡單看了一下，大致意思如下吧。

1，罵加拿大，幾十年來對美國不公平，這座橋，居然都歸加拿大。

2，罵奧巴馬，居然同意建造大橋，還豁免不使用美國鋼鐵。

3，罵安大略省，居然不讓賣美國烈酒、飲料和其他酒精產品。

4，罵卡尼總理，居然想與中國達成協議，結果，「這將使加拿大不堪重負。我們只能撿些殘羹剩飯！中國首先會做的就是終止所有在加拿大舉行的冰球比賽，並永久取消斯坦利杯（北美國家冰球聯盟比賽）。」（別不相信，原文就是這樣）

5，接着罵加拿大，對美國乳製品關稅，讓美國無法接受，讓美國農民遭受巨大經濟風險。

6，對加拿大威脅，如果加拿大不能公平、尊重對待美國，「我不會允許這座橋通行」。

7，特朗普最後提出要求，立刻談判，加拿大必須「奉上」美國至少一半大橋所有權。美國和加拿大人都大吃一驚，特朗普你還能這麼玩。

要知道，這座大橋耗資40多億美元，全部由加拿大聯邦政府出資，以加拿大著名冰球運動員戈迪·豪命名，原計劃今年晚些時候通車。根據加拿大溫莎大學的一項研究，戈迪·豪大橋將把過境時間縮短20分鐘，在30年內為卡車司機節省23億美元。

特朗普罵奧巴馬，居然同意建造大橋，還豁免不使用美國鋼鐵。（Reuters）

大橋雖然是加拿大出資，但按照協定，前期過橋費都歸加拿大，收回投資款後，以後收益美國和加拿大一國一半。但現在，特朗普橫插一刀，我不答應！

這再次印證了一個道理：在絕對的實力差距面前，鄰居的情分與契約的尊嚴，都可能變得一廂情願。加拿大溫莎市長德魯·迪爾肯斯就感歎，「這簡直瘋狂，我真不敢相信我讀到的東西。」

很多美國人也不敢相信自己的眼睛，因為特朗普怒氣衝衝的指控中，有太多意想不到。

簡單列舉一下吧。

1，他罵奧巴馬批准，但大橋開工，可是在特朗普第一個任期，當時他還興致勃勃，將大橋建設列為「優先專案」，他還與時任加拿大總理特魯多發表聯合聲明，稱其為「連接我們兩國的重要經濟紐帶」。

現在就翻臉不認人了？嗯，政治家的記憶，有時是為當下的需求服務，過去的讚美不妨礙今天的鞭撻。

2，他罵大橋沒有使用美國鋼鐵，但按照加拿大的說法，建設肯定用到了美國鋼鐵。特朗普你說話，完全沒根據。

3，他罵大橋完全屬於加拿大。但我看CNN新聞，根據2012年美加相關協議，加拿大政府與密西根州共同擁有大橋。只是加拿大政府投資建設，前期收益都歸加拿大方面。

4，他罵加拿大會被中國控制，中國會取消加拿大所有冰球比賽，我看到，幾乎所有人都被雷得外焦裏嫩，這需要多大的想像力啊，很多人驚呼，「我的天哪！特朗普你是認真的嗎？！」

特朗普還罵加拿大會被中國控制，中國會取消加拿大所有冰球比賽。（Getty Images）

嗯，當指責脫離事實的引力，便只能在天馬行空的臆想中飄蕩。那接下來會怎麼辦？加拿大不得不重視，畢竟對方是美國總統。

加拿大總理卡尼10日說，他已經給特朗普打了電話，「相信爭端將很快解決」。按照他的說法，因為事情很簡單，「首先是加拿大支付了這座橋的費用。其次，這片土地是密西根州和加拿大政府共同擁有的，橋樑施工中有美國鋼鐵公司和工人參與。」

你說要一半所有權，但關鍵這座橋，本身就是我們共同擁有。但卡尼可能太樂觀了，事情且沒有完。白宮發言人萊維特隨後就說，在與卡尼的電話中，特朗普「非常明確」地提醒了他的要求，並認為就目前情況而言，該專案「不可接受」。她說，美國總統「認為美國應該擁有這座橋的至少一半，對通過它的東西擁有共同的權力，並與它產生的經濟利益聯繫起來」。

也就是說，至少一半的大橋所有權，這只是特朗普要求的一部分，加拿大你想太簡單了。談判桌上，強者的開價往往是試探氣球，真正的意圖可能藏在更深的雲層裡。

最後，怎麼看？還是粗淺三點吧。第一，加拿大且被折磨呢。今天是大橋，明天是汽車，後天是烈酒……這個世界，只要存心想找，理由還會少嗎？依賴的鎖鏈，同時也是被牽制的韁繩。

你看吧，特朗普會時不時找一下加拿大麻煩，心情好了，敲打一下加拿大；心情不好了，更會找找加拿大。除非加拿大答應特朗普的條件，叫你幹啥就幹啥，叫你什麼姿勢就什麼姿勢，叫你當51州你就納土歸美當51州…………

不久前在達沃斯演講中，卡尼「州長」居然呼籲中等強國團結起來，一致對抗美國霸權，反了你了。對付加拿大對付卡尼，特朗普肯定一套一套的。

第二，中國要適應躺槍。雖然躺下很硌得慌，但也要適應。世界互聯，命運交織；躺槍雖冤，卻也多少折射出無法割裂的全球紐帶。因為特朗普對加拿大下手，撲面而來的，多少還有一股怨氣。他念念不忘的第51個州，居然想加強與中國經貿聯繫，這還了得。

加拿大國旗（Unsplash / @jason_hafso）

就沖「我們只能撿些殘羹剩飯」，可見特朗普的憤懣。至於中國取消加拿大冰球比賽，他是想怎麼說就怎麼說，全世界都見怪不怪了。在國際博弈的棋盤上，即便你安靜地待在角落，也可能被突然指認為是另一方的「同謀」。

中國要適應。說實話，躺槍也是美國人特別的看重，一般人還躺不了呢。但加拿大啊加拿大，你更應該看清楚，這個世界，是誰真正在尊重加拿大，是誰在打臉沒商量，不僅要霸佔橋樑還要霸佔你的身。

第三，事情其實也好解決。不就是大橋一半所有權嗎？按照加拿大的說法，本來大橋就是兩國共同所有、共同受益，只是過橋費我們先收着，先歸還我們建設款。特朗普要求大橋一國一半，也就是個措辭問題。

但，美國不高興，加拿大就妥協，契約精神何在？今天是大橋，明天又會是什麼？我看到，特朗普又在自己社交帳號上，貼出了他在白宮會見歐盟領導人的照片。特朗普端坐老闆椅，馬克龍、默茨、馮德萊恩、施紀賢等一眾歐洲領導人，對面排排坐小板凳。

旁邊，是P過的一張美洲大地圖。地圖上，美國是美國的，加拿大也是美國的，委內瑞拉也是美國的，格陵蘭島還是美國的。可能是閑得無聊，可能想轉移什麼焦點，特朗普又開始羞辱歐洲人了…………

本文獲新華網副總編輯劉洪創辦的微信公眾號「牛彈琴」授權轉載

