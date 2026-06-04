中國對4名新西蘭訪台議員頒布禁令　1年內不得進入港澳內地

中國駐新西蘭大使館6月4日證實，對四名5月訪問台灣的新西蘭議員採取限制入境措施，禁止他們進入中國內地、香港和澳門地區一年；中方批評有關議員干涉中國內政，並警告在台灣問題上「踩線越界必將付出代價」。新西蘭政府對中方做法表示意外和關切，並已指示外交官員向北京交涉。



央視新聞報道，中國駐新西蘭大使館發言人警告稱，新西蘭少數議員的訪問是對台當局釋放錯誤信號，違反了「一中原則」，挑戰了「九二共識」；若上述議員為訪問台灣致歉，所面對的入境限制期限將縮短或撤銷。

此前，中國駐新西蘭大使館通知新西蘭國會，來自中右翼聯合執政聯盟黨派的三名議員麥克勞爾（Laura McClure）、威爾遜（David Wilson）、普格（Maureen Pugh）和反對派工黨議員韋布（Duncan Webb）將面對上述禁令。

台灣副總統蕭美琴（前排右一）5月7日在總統府歡迎新西蘭國會議員大衛·威爾遜（前排左二起）、勞拉·麥克勞爾、鄧肯·韋布和莫琳·普格到訪。（台灣總統府官網）

新西蘭外交部發言人辦公室重申，有關議員的訪問並不違背「一中原則」，且議員行為獨立於新西蘭政府，將與與台灣保持貿易、經濟、文化和原住民交流。