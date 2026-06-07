世界盃熱身賽︱英格蘭主帥杜慈續做實驗　友賽小勝新西蘭仍獲正評

英格蘭為備戰世界盃2026在美國佛羅里達州友賽新西蘭，主帥杜慈繼續「做實驗」，下半場甚至派出不在決賽周26人大軍名單的利物浦17歲小將恩莫古亞（Rio Ngumoha）。

結果英軍再次踢出平庸的表現，僅靠隊長哈利卡尼（Harry Kane）上半場一記頭槌1：0小勝世界排名較他們低81位的新西蘭。不過今仗目的主要為適應當地氣候，而且沒有增添傷兵，向來挑剔的英格蘭傳媒今次明顯克制，大部分均表示「收貨」，只有英國廣播公司（BBC）表示「英格蘭是時候認真起來了」，含蓄表達不滿之情。



世界盃2026︱英格蘭在美國佛羅里達州友賽新西蘭。（路透社）

杜慈選人不斷「做實驗」 卻抱怨英格蘭一起訓練時間太少

今場杜慈用足22個球員，上下半場各派一套截然不同的陣容上陣，杜慈早前在公布大軍名單的記者會上，豪言有信心領軍奪冠，今仗賽後他抱怨，「我們很多球員對上一次合作已是去年11月，那已經是半年前的事，我們一起操練了4課。」

他沒提到的，是英格蘭大軍一起訓練不足，他本人也有責任——近月他在陣容上不斷做實驗，今年3月在溫布萊分別友賽烏拉圭和日本，對日本一仗他派出曼城的科頓（Phil Foden）在前線攻堅，對烏拉圭，前線人選為科頓、愛華頓的占士加特拿（James Garner）和熱刺前鋒蘇蘭基（Dominic Solanke），結果3人全部不入決賽周大軍名單。他曾解釋有些球員他因為想再觀察而選入，明明是他選擇如此，現在卻又不滿主力集訓時間不足，實在令人費解。

世界盃2026︱英格蘭主帥杜慈繼續做實驗，友賽新西蘭上下半場派出兩套不同陣容。（路透社）

哈利卡尼仍是英軍最強武器 屈堅斯、東尼均無亮點

無論如何，今場再次證明英格蘭前線得分之匙依然是哈利卡尼，他攻入國家隊第79入球，這位王牌前鋒今季在拜仁慕尼黑51次上陣攻入61球，狀態大勇。不過無論是上半場出戰的維拉鋒將屈堅斯，還是因非法賭波曾遭禁賽、闊別英格蘭大軍一年的艾雲東尼，各自上場45分鐘只顯示他們只能當卡尼的後備。

下場對哥斯達黎加是決賽周前英格蘭最後一場友賽，相信是時候排出正選陣容。「我們會適應這裏的太陽和濕度。明天是恢復日，然後我們有兩天備戰對哥斯達黎加。」阿仙奴的迪格蘭賴斯和布卡約沙加因出戰歐聯決賽剛剛才歸隊，今仗未有上陣，相信下仗必會出場。最後一場友賽後，英格蘭大軍會前往堪薩斯州，為6月17日（香港時間6月18日凌晨4時）分組賽首仗對克羅地亞備戰。

高溫下獲勝＋沒有傷兵 英格蘭傳媒一致讚好

即使這支世界排名第4的球隊，僅一球小勝世界排名85的新西蘭，英格蘭在攝氏33度的高溫下主導比賽，沒有傷兵，獲得勝仗，連英國《每日郵報》、《衛報》、《鏡報》罕有一致給予正面評價。

前英格蘭守將禾諾克稱：「目前這些球員大概踢出他們約60%水平」，他認為大軍只到埗6天，尚需更多時間適應天氣，指出一般需要約兩星期才可完全適應，「最重要的是第一場比賽，假如英格蘭能擊敗克羅地亞，便無人會理會這兩場熱身賽踢得如何。」