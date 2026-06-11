美國制裁中港9個人及實體　涉支援伊朗採購武器

美國財政部於6月10日公布，其屬下外國資產控制辦公室（OFAC）對11名個人及實體實施制裁，當中9名來自中國及香港，指他們協助伊朗革命衛隊（IRGC）、國防部、武裝部隊後勤部（MODAFL）的武器採購提供支援。 此外，其中一家位於香港的公司，被指在伊朗秘密銀行網絡中運作，試圖進行與武器採購相關的交易。



圖為2021年4月25日，美國華府，美國財政部。（Reuters）

據美國財政部公布，被制裁的香港註冊公司包括Mustad Limited，理由是該公司曾向伊朗革命衛隊提供或試圖提供資金、物資、技術或其他支持，或提供貨物或服務以作為支持。總部位於香港的Domus Trading HK Limited，則被指在伊朗的秘密銀行網絡中運作，為被伊朗制裁人員提供支付便利，並試圖為伊朗的武器採購活動提供支付便利。

財政部還表示，美國國務院也對伊朗和白羅斯的兩家公司和兩名個人實施制裁，他們被指與伊朗的常規武器活動有關。

美國財政部長貝森特（Scott Bessent）表示，財政部持續打擊支持伊朗採購海外武器的網絡，已凍結伊朗政權的資產、瓦解伊朗的戰爭機器，絕不容忍任何支持伊朗軍方的活動。