美國向伊朗發動新一輪制裁 凍結近40億加密貨幣 打擊軍方採購
撰文：林嘉敏
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美國財政部5月29日（周五）發布通知，宣布「經濟之怒」（Economic Fury）最新一輪反恐制裁行動，重點打擊涉嫌欺詐美國企業的伊朗軍方採購網路，稱該網絡為伊朗國防部和武裝部隊後勤部（MODAFL）及其他受制裁單位採購受管制物品。
據美方通報，有伊朗人員聯合境內外空殼企業，冒充美國小型企業，詐取網絡安全設備、精密檢測儀器等受管制物資，再經阿聯酋轉運至伊朗軍方機構，涉案金額達數百萬美元，多名涉案個人及境外幌子企業均被納入制裁名單。
本輪制裁延續高壓態勢，凍結近5億美元（約39億港元）伊朗相關加密貨幣資產，重拳打擊伊朗影子銀行、非法石油貿易及軍事供應鏈網絡。美方落實二級制裁機制，威懾參與伊朗相關非法交易的外國企業與金融機構，亦保留對航空公司等主體的制裁權限。
此外，美國啟動「正義獎賞計劃」（Rewards for Justice），懸賞最高1500萬美元（約1.2億港元），徵集可瓦解伊朗革命衛隊金融體系的線索，力求切斷伊朗「惡意行動」的資金來源。
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